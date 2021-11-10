وطن النهار

أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور سلمان نشمي العنزي عن فوز القائمة المستقلة في انتخابات جمعية كلية العلوم الإدارية بعدد أصوات 1137 وتلتها القائمة المعتدلة بعدد 605 أصوات.

وشهدت كلية العلوم الإدارية حالة من الهدوء في أول انتخابات للجمعيات العلمية تجرى بعد جائحة كورونا، حيث توافد الطلاب والطالبات على صناديق الاقتراع باللجان التي افتتحت في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس، لاختيار ممثليهم من الطلبة، حيث تنافس على مقاعد الجمعية قائمتا «المستقلة» و«المعتدل».

وذكرت رئيسة لجنة الاقتراع حنان الفهد أن اللجنة حرصت على تطبيق الاشتراطات الصحية، مبينة أن أجواء الانتخابات كانت طيبة منذ بدء فتح صندوق الاقتراع.

وبينت الفهد بأن عملية التصويت شهدت نشاطا متفاوتا حيث شارك حتى الساعة الحادية عشرة 458 طالبة من أصل 1548 مقيدة في الكلية ومن جانبه قال نائب رئيس لجنة الانتخابات إبراهيم الفيلكاوي أن حركة الاقتراع في صندوق الطلبة تسير بكل سلاسة دون أي مشاكل تذكر، مبيناً بأن اللجنة حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية، ومشيراً إلى أن عدد المقترعين وصل إلى 257 طالبا من أصل 789 حتى الساعة 11 صباحاً. وأضاف أن عمادة شؤون الطلبة اعتادت على التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على أكمل وجه، متمنياً كل التوفيق لجميع القوائم المشاركة.

