وطن النهار

استعرض خمسة مخترعين كويتيين يمثلون النادي العلمي أمس ابتكاراتهم المتنوعة في ملتقى (التحدي والابتكار) الذي يقام بالدوحة بمشاركة 100 مخترع من 38 دولة. ويقدم المخترع حسين بومجداد في المعرض اختراعا لتعزيز الأمن والسلامة يتمثل في أداة لفتح الأبواب تستخدم في حالة الطوارئ أثناء احتجاز الأفراد داخل الغرف المغلقة فيما تشارك المخترعة الكويتية شيخة الماجد باختراع لذوي الاحتياجات الخاصة (قلم كتابة للمكفوفين) يساعدهم على كتابة أحرف (برايل) بدون تعب وآلام في المفاصل.

ويعرض المخترع الكويتي عادل الوصيص اختراعا لنظام الري بالبخار البارد عن طريق تنقية المياه المالحة وغير الصالحة للشرب وجعلها مياها نقية خالية من الأملاح عن طريق خزان مفرغ من الهواء لتقليل درجة غليان الماء باستخدام الطاقة الشمسية لرفع حرارة الماء واكتساب الطاقة اللازمة لعمل النظام فيما يكون الري تحت التربة في مكامن خاصة. وتشارك المخترعة الكويتية فرح المطوع في اختراع للابحار يتمثل في نظام حماية للقوارب يحميها من حالات الحريق والغرق والاصطدام ويسهل عمل الانقاذ البحري بمعالجة الحالة والوصول لها في أسرع وقت. ويقدم المخترع الكويتي سلمان العتيبي اختراع الغسالة المتنقلة المصممة بطريقة ديناميكية تسهل على المستخدم تخزينها في حقائب السفر أو في حقيبة الظهر خلال التنقل بين المدن أو في الرحلات الخارجية. وقال عضو مجلس ادارة النادي العلمي رئيس الوفد علي الجمعة لـ «كونا» ان مشاركة النادي في هذا الملتقى تهدف الى عرض الاختراعات المتميزة التي ابدعها عدد من ابرز المخترعين في الكويت وحظيت بشهادات عالمية من الجهات المعنية بالابتكار. وأكد حرص النادي العلمي على المشاركة في الملتقى لكونه يحتضن عددا كبيرا من المخترعين الكويتيين ويسهم في تهيئة البيئة المناسبة لهم لاطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم وتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم في الجهات العالمية. وأشار الى الابتكارات التي يشارك بها المبدعون الكويتيون الخمسة في هذا الملتقى العالمي مبينا انها تعتبر ابتكارات رائدة في مجالاتها لكونها تسهل حياة البشر وتساعد على تخفيف اعبائهم الصحية أو المعيشية.

وأضاف: ان مشاركة المخترعين الكويتيين مع الـ 100 مخترع من الشباب جاءت بعد اختيارهم من بين ستة آلاف مشارك تمت تصفيتهم إلى ألف مشارك حتى وصل العدد إلى اختيار مئة مشارك.

