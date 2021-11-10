أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها كما تضمنت دعوة سموه لحضور حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس العرب «فيفا» 2021 والذي سيقام نهاية الشهر الحالي في العاصمة الدوحة.

وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله زيد آل محمود.

