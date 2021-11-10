أول النهار

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية امس الثلاثاء لتقديم الحكومة استقالتها.

وقال الغانم في كلمة له خلال رفعه للجلسة إنه تم إبلاغه من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتقديم الحكومة استقالتها أول من أمس الاثنين لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وهي تحت نظر سموه للبت فيها.

وأضاف «كما أن النصاب غير مكتمل والحكومة غير موجودة لذلك ترفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة».

وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد استقبل في دار يمامة أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.

يذكر ان رئيس مجلس الأمة وجه في وقت سابق الدعوة إلى حضور جلسة مجلس الأمة العادية التي كان من المقرر عقدها اليوم وغدا لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.

