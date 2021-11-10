أول النهار

أكد اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي ان العفو كفيل بإعادة توحيد الصف وترسيخ الامن والاستقرار في ربوع البلاد، مثمناً ببالغ العرفان المبادرة السامية من لدن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، شاكراً في الوقت ذاته الجهود التي آلت على نفسها مؤثرة المصلحة العليا للوطني.

وبيَّن الاتحاد في بيان له ان ما حدث في الماضي يتوجب علينا في المستقبل الايمان بالحوار الذي هو الطريق الوحيد للمحافظة على كيان الوطن وتلاحم المواطنين. وقال الاتحاد في بيانه انه: «تلقى اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومى والحركة النقابية والعمالية في الكويت ببالغ العرفان والتقدير بيان مجلس الوزراء بالإعلان الخاص الصادر من صاحب السمو الامير بشأن العفو عن النواب والناشطين السياسيين والذي من شأنه ان يعيد توحيد الصف وإرساء الامن والأمان لوطننا الغالى الكويت».

«وان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى يتوجه بخالص الامتنان والشكر الى صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد وسمو ولى العهد الأمين الشيخ مشعل الاحمد وكل الجهود المخلصة التى آثرت المصلحة العليا للوطن وشاركت فى ازالة الاحتقان والتأزيم العارض الذى ألمّ بالكويت وهذه الجهود جاءت استجابة لرغبات المواطنين الكويتيين من اجل وحدة واستقرار ورخاء الكويت كما ان ذلك سيتواكب مع تعاليم ديننا الحنيف، قال تعالى: (ولمن صبر وغفر إنّ ذلك لمن عزم الأمور) كما قال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) صدق الله العظيم.

فإن التسامح والعفو من امور ديننا الحنيف الذي يدعو الى وحدة الصف والبعد عن التنازع وتفرقة الصفوف حتى يظل وطننا قائما شامخا يتفرغ للبناء والتنمية والاستقرار.

ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى وجميع اطياف الحركة النقابية تتوجه بكل تقدير لجميع الجهود الطيبة التى أسهمت بكل اخلاص فى صدور هذا العفو الذي انتهى اليه الحوار البناء للوصول الى تحقيق المصلحة العليا الذى يجمع ولا يفرق وهو ما يؤكد على قدرة النخب السياسية فى الدولة على مواجهة كل التحديات التى تواجه الوطن والخروج منها اكثر صلابة نحو البناء والاستقرار والتقدم خاصة فى ظل التحديات والمستجدات والمخاطر التى تحيط بالمنطقة، ما يستوجب اخذ كل اجراءات الحيطة والحذر والاستفادة من تجارب الدول الاخرى، مؤكدا ان ما حدث فى الفترة الماضية والتي عبرنا منها بفضل الله ثم بفضل الجهود الطيبة من جميع النخب الكويتية يفرض علينا فى المستقبل ان نؤمن بان الحوار هو الطريق الوحيد للمحافظة على كيان الكويت وتلاحم المواطنين من اجل نهضة ورخاء الكويت والمحافظة عليها من اى مخاطر، ملتزمين بأحكام الدستور الذى يمثل السياج الآمن للشرعية والإطار الذي يوحد ابناء الكويت، آملاً بالله ان تستمر مسيرة الكويت بأمن وأمان فى المستقبل للبناء والتنمية وان يحفظها من كل شر ومكروه تحت قيادة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين وحكومتنا الرشيدة.

