أول النهار

حث نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف إدارات الحرس الوطني على التعاون مع الجهات الرقابية في الدولة والالتزام بتعليماتها واتباع أقصى درجات الشفافية في جميع المعاملات والتقيد بالإجراءات القانونية المعمول بها في الحرس الوطني. جاء ذلك في بيان صحافي للحرس الوطني عقب الزيارة التفقدية لقيادة المعاون للشؤون المالية وادارة الموارد التي قام بها الشيخ احمد النواف ضمن زياراته الدورية لعدد من وحدات الحرس الوطني حيث التقى خلالها المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد اللواء رياض طواري وعدداً من القادة والضباط للوقوف على آلية سير العمل. واستمع نائب رئيس الحرس الوطني خلال الزيارة إلى شرح من قادة وضباط الوحدات المعنية عن مهام وواجبات قيادة المعاون للشؤون المالية وإدارة الموارد وتنظيمه وأنشطته الرئيسية. وأعرب عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف إلى الارتقاء بالكوادر البشرية والمنظومة الإدارية والمالية في الحرس الوطني. على صعيد آخر، قام الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني بزيارة إلى قائد الحماية والتعزيز العميد الركن حمد سالم للوقوف على آلية سير العمل. واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى شرح عن مهام وواجبات قيادة الحماية والتعزيز وتنظيمها وأنشطتها الرئيسية للموسم التدريبي الحالي. وحث نائب رئيس الحرس الوطني على خلق روح المنافسة بين منتسبي القيادة في تأدية مهامهم وتكريم المتميز منهم، وأن يعكسوا الصورة الحسنة للحرس الوطني حيث أنهم يعدوا الواجهة الرئيسة للحرس الوطني، وشدد على أخذ الحذر والحيطة في المواقع المكلف بحمايتها الحرس الوطني.