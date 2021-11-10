الأولى

في حين رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية التي كان من المقرر انعقادها امس بسبب استقالة الحكومة وعدم حضورها وعدم اكتمال النصاب ابلغت مصادر حكومية النهار ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في حال تمت اعادة تكليفه لترؤس الحكومة للمرة الرابعة سيحصل على وقت كافٍ لاختياره فريقه الوزاري ولربما تستمر مدة الاعلان عن تشكيلها شهرا كاملا.

واكدت المصادر أن نسبة التغيير ستصل الى 7 او 8 وزراء، مشيرة الى أن الأمنيات أن تكون الحكومة المقبلة حكومة.. نفس طويل تستمر باستمرار مدة البرلمان الحالي.

برلمانيا، استمرت تداعيات تفكك كتلة الـ31، ففي حين، تناقلت اوساط نيابية عزم النائب عبيد الوسمي واخرين التقدم بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق في أموال النواب من اجل تعزيز نزاهة المؤسسة التشريعية على أن يترشح لرئاستها الوسمي نفسه، لتتبع جميع قضايا الفساد الشهيرة، التي أثيرت حولها شبهات طالت المؤسسة التشريعية ونوابها، استبق ذلك، 11 نائبا تقدموا بطلب تشكيل لجنة تحقيق مكونة من 5 اعضاء يتم انتخابهم نداء بالاسم، حول الشبهات والتحويلات المالية لاعضاء ووزراء وقياديين في الدولة واقاربهم من الدرجة الاولى.

على ان يتم التحقيق في الشبهات منذ بداية 2009 والى اليوم وتقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن في غضون ثلاثة أشهر.

وقال النائب اسامة الشاهين: ان التحصين سقط وكذلك تأجيل الاستجوابات كما ان الرقابة عادت لمسارها الطبيعي، والاختلاف لن يتحول الى خلاف ومن لديه كلمة فليقل خيرا او ليصمت، وسيعود الحراك الاصلاحي من خلال المجلس، وانا مستمر في خدمة قضايا الامة ومصالح الشعب.

من جهته قال النائب مهلهل المضف: لدينا حلول بديلة عن فرض الضرائب على المواطن لمعالجة اختلالات الميزانية، كي لا يكون المواطن ضحية خطط الحكومة للاصلاح المالي.