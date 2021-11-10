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أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية إنتربول أن الكويت ألقت القبض على شخص في إطار عملية دولية لملاحقة قراصنة برامج الفدية المعلوماتية، أسفرت عن توقيف سبعة أشخاص بينهم أوكراني يبلغ من العمر 22 عاما اتهم في الهجوم المعلوماتي الكبير على شركة كاسيا في يوليوالماضي كما أعلنت السلطات الأميركية والأوروبية.

شملت العملية التي أطلق عليها اسم غولد داست أو كويك ساند 17 دولة واستهدفت مجموعة مقرصنين ناطقين بالروسية ريفيل وفي بعض الأحيان تدعى سودينوكيبي ومجموعة غراندكراب كما أعلن يوروبول في بيان.

وأشارت الشرطة الأوروبية يوروبول إلى أن ضباط إنفاذ القانون من 17 دولة، شاركوا في العملية، وشملت الدول المشاركة أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ والنرويج والفلبين وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والكويت والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويشتبه في أن الأشخاص الذين أوقفوا تسببوا بحوالي سبعة آلاف إصابة حول العالم ببرمجيات تقوم بتشفير بيانات أهدافهم، وطلبوا أكثر من 200 مليون يورو فدية مقابل مفتاح فك التشفير بحسب وكالة الشرطة الأوروبية.

ويدعى المحرك الرئيس للعملية ياروسلاف فاسينسكي وهو ملقب بـروبوتنيك.. هذا الأوكراني متهم بأنه هاجم شركة المعلوماتية الأميركية كاسيا في 2 يوليو، ما أثر على ألف من زبائنها بما يشمل سلسلة السوبرماركت كوب في السويد التي بقيت متاجرها مغلقة لأيام.