الأولى

قالت مصادر مالية لـالنهار، إن هناك توجهاً للمضي قدماً في تأسيس شركات جديدة تدير الخدمات العامة، وتكون قادرة على تحقيق الربحية وتدار وفق معايير السوق. وبينت أن تلك التوجهات تمثل الأمل الحقيقي في الخروج من الخسائر التي مني بها الاحتياطي العام للدولة خلال السنوات الماضية، حيث تم استنزاف 63 ملياراً في عدد من المجالات من بينها خسائر شركات القطاع العام. وأوضحت المصادر أن شركتي البورصة والزور الشمالية، من بين أفضل النماذج التي تمكنت من تحقيق ربحية عالية بعد تأسيسها، ومنحت مساهميها أملاً كبيراً في المساهمة بجدية في عمل القطاع الخاص. وشددت على أنه لا حل إلا التخصيص وتوزيع أسهم في شركات جديدة لتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي يجعل المواطنين على ثقة في الحكومة وسياساتها الاقتصادية. وأضافت أن تلك الشركات ستكون من العوامل الرئيسة في إزالة التوتر بين المجلس والحكومة، لانها ستعزز تواجد المواطنين باعتبارهم ملاكاً في إدارة الشركات. وقالت: ومما يعزز هذا التوجه وجود قانون التخصيص ولائحته التنفيذية منذ سنوات، حيث يمكن للحكومة حل الكثير من الأزمات التي تواجهها مثل القضية الإسكانية، من خلال منح الأراضي للمطورين العقاريين بدلاً من تملك الحكومة 90 % من أراضي الدولة وهو ما يجعل حل الأزمة بعيد المنال.