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كشفت مصادر رفيعة المستوى لـالنهار، عن انطلاق جولة جديدة لمفاوضات حكومية مع بنوك محلية وأجنبية، لتمويل بعض مشاريع التنمية ومشاريع النفط والغاز العملاقة. واشارت الى ان تلك المفاوضات تهدف الى تخفيف العبء عن الميزانية العامة، التي تعاني من عجز متتالٍ بسبب الأوضاع الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات ستكون مع بعض جهات التمويل المحلية والاجنبية التي تعمل وفق آلية منظمة لتمويل المواد الخام والآلات المستخدمة في المشاريع العملاقة، من اجل الاتفاق مع الجهات المنفذة للمشاريع على السداد بضمان تلك المشاريع.

وأوضحت أن نموذج القطاع النفطي للاقتراض من المصارف المحلية والعالمية أثبت جدواه في المشاريع العملاقة،لا سيما مع القدرة على السداد على فترات متباعدة وفقا لعمل تلك المشاريع.

إلى ذلك، قالت المصادر إن التمويل الشهري المقدم من البنوك المحلية إلى مشاريع قطاع النفط والغاز خلال تسعة الأشهر الأولى من 2021 بلغت نسبته 78.9% بقيمة 10.7 ملايين دينار، ليرتفع من 62.6 مليون دينار في ديسمبر 2020 إلى 112 مليون دينار في سبتمبر الماضي.