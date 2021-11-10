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في الوقت الذي احتاجت الكويت الى 14 شهرا لتحديد ضوابط وشروط تجديد اذن العمل للوافدين البالغين 60 عاما من حملة شهادات الثانوية العامة وما دون ولم يتخذ بها قرار رسمي حتى الآن، اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امس الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020، شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد.

وقال بن راشد على حسابه في «تويتر»: « اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقاماتهم معنا في دولة الإمارات.. نرحب بالجميع في بلدنا».

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قرر إلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020، الذي قضى بحظر إصدار إذن عمل جديد في البلاد لمن بلغ 60 عاما وما فوق من العمالة الوافدة حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها اوما يعادلها من الشهادات. الا ان الشروط الجديدة مازالت ذات كلفة مالية عالية حيث من المرجح أن تكون الرسوم الحكومية السنوية لتجديد اذن العمل 500 دينار بالاضافة الى تأمين صحي شامل يتراوح بين 800 الى 1100 دينار سنويا.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مجلس الوزراء اعتمد خلال جلسته امس سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية.

حيث يمكن للمؤسسات الحكومية إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجها التنموية. وقالت الوكالة إن الهدف من القرار هو رفع الإنتاجية وزيادة مرونة العمل الحكومي.