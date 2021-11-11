«العاصمة» برج ومجمع أضاء سماء الكويت

مال وأعمال

دشنت شركة «الصالحية العقارية» برج ومجمع «العاصمة» يوم الاثنين الماضي بالافتتاح الجزئي للمجمع التجاري الضخم وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الأميرية السامية للكويت 2035 الطامحة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي رائد.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي لـ«النهار» أن مجمل المساحات المؤجرة قد بلغ نسبة 98% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير في المول التجاري للمشروع، مشيراً إلى أن الافتتاح الجزئي لمشروع العاصمة قد تم في الثامن من الشهر الحالي، وقد شمل الافتتاح عدداً من العلامات التجارية البارزة في المشروع، فيما يعمل بقية المستأجرين حالياً على اللمسات الأخيرة من أعمال التشطيب الداخلي لمشاريعهم والإعلان عن بدء أنشطتهم قريباً.

كما أكد غازي النفيسي أن مشروع العاصمة هو إضافة قوية في محفظة مشاريع شركة الصالحية العقارية، وأن الشركة كما عودت زبائنها وعملاءها ورواد مشاريعها بأن تكون منشآتها عنواناً للتميز والابتكار، فإن مشروع العاصمة قد بدأ انطلاقته الجزئية في مول العاصمة بإطلالة قوية ومبتكرة تضم جميع عناصر الجذب والتشويق ويوفر لمرتاديه تجربة تسوق مختلفة في قلب مدينة الكويت. أوضح النفيسي انه تم تنفيذ المشروع الضخم ومتعدد الأنشطة في مدينة الكويت تماشيا مع خطط التنمية، ويقع المشروع على مساحة بناء إجمالية تبلغ 21.414 مترا مربعا ويضم ثلاثة مكونات أساسية: مجمعا تجاريا، وبرجا تجاريا، وفندقاً من فئة «خمس نجوم»، إضافة إلى موقفين متعددي الطوابق.

واضاف النفيسي انه تم إطلاق اسم «العاصمة» كونه مدينة صغيرة توفر جميع وسائل الراحة والرفاهية لزوارها ونزلائها، بالاضافة الى توفير تجربة تسويقية وترفيهية راقية وفريدة مع اقوى واكبر البرندات في قلب مدينة الكويت، وهو يتميز بموقعه الاستراتيجي المتفرد بواجهاته البارزة الكاملة، والمطلة على أربعة شوارع منها تقاطع الشرايين الرئيسة في المدينة..

ويتألف مجمع «العاصمة» من خمسة طوابق تضم مساحات تجارية شاسعة، تبلغ إجمالي مساحتها 71500 متر مربعا، وتحتوي على 210 وحدات للتأجير، بما في ذلك أكثر من 9000 متر مربعا من المطاعم والمقاهي وأكثر من 14000 متر مربعا من المساحات المخصصة للترفيه من بينها 14 صالة سينما، إضافة إلى منشآت مخصصة لمواقف للسيارات بسعة إجمالية تزيد على 2000 موقف. ومن بين مكونات المشروع الأخرى برج العاصمة الضخم، والذي يتألف من 54 طابقا يشمل أكثر من 150 مكتبا بمساحة تقريبية تبلغ من 1150 إلى 1350 مترا مربعا للدور، بإطلالة رائعة على البحر والمدينة، إضافة إلى فندق Marriott Executive Hotel and Apartments والذي يحتوي على غرف فاخرة ومنتجع صحي، علاوة على حدائق السقف الخلابة التي تعلو المجمع التجاري.

