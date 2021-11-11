الطريجي: اقتناء السيارات التراثية هواية نادرة

مال وأعمال

تعتبر الهواية ذات فائدة كبيرة في تكوين شخصية الفرد وتنمية قدراته العقلية ومهاراته في مجالات مختلفة من اهمها تفريغ الطاقة بشكل جيد، وصقل المواهب، وبناء الشخصية، وتساعده على الاكتشاف.

الهاوي ناصر الطريجي احد الشباب الذي يعشق اقتناء السيارات القديمة والكلاسيكية حيث تتلمذ على يدي والده الذي كان يمتلك متحفا للسيارات القديمة وبدأت رحلة العشق حينما اهداه والده سيارة قديمة كانت شعلة الانطلاق في هذا العالم الجميل ليبحر ايضا في ميكانيكا السيارات ويقوم باصلاح تلك السيارات بنفسه. النهار التقت الطريجي وأجرت

معه هذا الحوار:

كيف كان دخولك مجال السيارات الكلاسيكية؟

كان من خلال الوالد الذي يمتلك متحفاً للسيارات القديمة وهو ايضا هاو كبير للسيارات الكلاسيكية واهداني سيارة قديمة موديل 1954 ونوعها شفروليه وكنت طالبا في الثانوية واملك تلك السيارة وقمت بالاعتناء بها وطورت بعض الجوانب بها واستمرت معي تلك الهواية حتى يومنا هذا.

كم عدد السيارات التابعة لكم؟

عدد السيارات لدي 15 سيارة قديمة بانواعها كلاسيك اصلي والسبورت وسيارات معدلة وسيارات انجليزية وتم اختيارهم حسب ندرة السيارة اما الاسعار فهي تختلف من سيارة الى اخرى.

ما ابرز الدول التي تستورد منها تلك السيارات؟

تعتبر اميركا من الدول التي تملك رصيداً هائلاً من السيارات القديمة ولك ان تختار حسب رغبتك في الاقتناء سواء من النوادر او السبورت وهناك كلاسيك ومعدل وايضا من الدول التي تتميز بتلك النوعية من السيارات كندا واليابان والان دول الخليج بدأت في تصدير بعض السيارات النادرة للخارج مثل اميركا وبسعر اقل.

فورد وكاديلاك

هل هناك ماركه معينه تركز عليها في اقتنائك للسيارات؟

لم اتقيد بماركة معينه خاصه وانني هاو في هذا المجال فدائما افضل التنويع مثل شفروليه وكاديلاك والفورد وسيارات من ماركات اخرى متنوعه غير متوافرة بالاسواق وتعد نوادر، حيث ان اقتناء السيارات القديمة النادرة هواية ثمينة وعزيزة على القلب.

هل انت مستمتع بتلك الهواية؟

انا استمتع جدا بالهواية لانني نشأت في كنف الوالد الذي يملك متحفا للسيارات القديمة واهداني سيارة نوع شفروليه موديل 1954 فتشجعت كثيرا لتلك الهواية وتطورت معي الهواية فقمت بدراسة الميكانيكا ودخلت المجال من اوسع ابوابه من خلال البحث والتنقيب في السيارات القديمة ومميزاتها التي نفتقدها في السيارات الحالية الحديثة واستفدت خبرة كبيرة حيث انني اقوم بتصليح وتركيب قطع الغيار بنفسي.

هل تعتبر الهواية مكلفة ماديا؟

لاشك بانها مكلفة نظرا للعدد المتواجد لدي والذي يتجاوز 15 سيارة الى جانب قطع الغيار وشحنها المكلف وصعوبة توافرها لندرة تلك السيارات ولك ان تعرف ان القطعة تنتظر نزولها بالمزاد لعدة اشهر حتى تشتريها وهناك مصانع بأميركا تصنع القطع بالطلب ولكن لابد من وجود عدد منطقي للتصنيع وهنا الصعوبة بالوقت والجهد والمال لتكتمل السيارة بشكل نهائي.

عوائق وعراقيل

ما ابرز العوائق التي تواجهكم في هذه الهواية؟

العوائق التي نواجهها في هذا المجال كثيرة واهمها في الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية والفحص الفني وهنا لابد من وجود مرونة في التعامل مع السيارات القديمة والكلاسيكية وعلى سبيل المثال هناك سيارات يوجد بها استيكرات وملصقات من الوكالة ومن المصنع الا ان المرور يطالب بازالتها وهذا مكلف ويصل الى مئات الدنانير والمشكلة الثانية ان دخول المسابقات يكون للسيارات ذات الملصقات الاصلية من المصنع تكون افضلية، وهناك سيارات تكون ذات مرآة واحدة فقط من المصنع وهناك سيارات في الاربعينيات لاتحتوي على حزام امان وهنا نواجه الصعوبة في المرور لان اي اضافة على السيارة تفقدها قيمتها المعنوية.

هل لديكم مشاركات محلية وعالمية؟

نشارك من خلال فريق تم تأسيسة من 20 عاماً لهذا المجال ويشتمل على اكثر من 400 عضو سواء مشاركات محلية او قارية وحصلنا على جوائز مختلفة على مستوى الشرق الاوسط كأجمل 14 سيارة وشاركنا في معرض بالامارات ومعرض بالمملكة العربية السعودية وحصلنا على جائزة اجمل 4 سيارات بمعرض القصيم واجمل سيارتين في معرض الدرعية وفي الكويت نشارك الجهات الحكومية في المعارض المحلية.

ما الدولة الخليجية المتميزة في هذه الهواية؟

في البحرين يتميزون بالصبغة وفي الكويت بقطع الغيار وفي الامارات يتميزون بالسيارات المعدلة لذلك كل دوله تتميز بمجال عن الاخرى وفي سيارات معينة.

قوانين المرور

هل هناك موسم لعرض السيارات او مهرجان؟

موسم الشتاء هو المميز لعرض السيارات والمشاركه فيها بداية من اول نوفمبر من كل سنه حتى شهر ابريل ولايمكن ان تعرض في فصل الصيف والمشاركات مستمره في الاعياد الوطنية مع الاخوة في الخليج من عمان والبحرين والامارات والسعودية.

قوانين المرور كيف تتعاملون معها؟

نواجه صعوبة كبيرة معهم حيث انه من المفترض ان يكون للسيارات القديمة والكلاسيكية لوحات خاصة وفي بعض الدول الخليجية طبقت هذا القانون حماية واهتماماً بتلك السيارات ويجب ان يكون الفحص ليس سنوياً وقد يمتد لسنوات عدة لانها لاتخرج الا بالمعارض والمناسبات وان يكون الفاحص ملماً بتلك السيارات واهميتها.

هل هناك مقاييس خاصه بسياراتكم؟

السيارات بحاجه الى عناية خاصة من خلال ركنها خلال فترة الصيف في مكان بارد حتى لاتتأثر بعض القطع من الحرارة واهمها الاطارات ويتم تخزين بعض القطع مثل الكربريتر ويتم تعبئة الماكينة بالزيت بشكل كامل.

متحف السيارات

حدثنا عن متحف السيارات التاريخية والتقليدية في الكويت؟

المتحف للاسف واقولها غير داعم للشباب نهائيا وانا كنت من المنتسبين لهذا المتحف في يوم من الايام الا انهم مهتمون بفئة على اخرى وبسيارات معينة دون اخرى واسمه لا يعبر عنه حيث ان اكثر الفرق المدعومة تمتلك سيارات حديثة بينما المنطق يقول ان السيارات القديمة هي محط الاهتمام والدعم.

ابرز الشخصيات العامة مهتمة بالسيارات التاريخية؟

لدينا شخصيات كثيرة مميزة في اقتناء السيارات القديمة والكلاسيكية ومن ابرزهم الشيخ ناصر المحمد الصباح ويملك 472 سيارة، وفواز الحساوي يمتلك 275 سيارة، وعبدالسلام معرفي 18 سيارة قديمة، ورياض الشايجي 35 سيارة، وهناك طارق الريس الذي اعتبره استاذي ويمتلك 65 سيارة حيث اقاموا لها متاحف في بيوتهم تسر الناظرين وتبعث الفرح والسرور.

كيف يتم تشجيع الهواة ماديا وقانونيا بالنسبه لهوايتهم؟

للاسف الدعم فقط من اشخاص معينين وليس من الدولة والهيئة لم تدعم احد من الشباب وهناك محسوبيه في هذا الامر ولايتم تشجيع الشباب الكويتي لك ان تعرف ان المشاركات الخارجية للشباب على نفقتهم الخاصة والدول مهتمة فينا اكثر من دولتنا كدعم وتشجيع الانجاز باسم الكويت واشدد على اهمية وجود مكان خاص من الدولة لتلك السيارات الى جانب مكان كورشة وقطع غيار لتلك السيارات.

هل تعانون من نظرة بعض افراد المجتمع لتلك السيارات؟

طبيعي البعض ينظر لها على انها خردة او سكراب او بالمعرض هناك ممارسات محرجة لصاحب السيارة وفي ناس تقدر تلك السيارات كقيمة وجودة وجهد.

