أمير جديدي لـ «النهار»: منصَّات التواصل الاجتماعي لها تأثير طاغٍ على الناس

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اكد النجم السينمائي الايراني أمير جديدي خلال حديثه الى «النهار» بان منصات التواصل الاجتماعي لها تأثير طاغٍ يمكنه أن يصل لمعظم الناس في أي مكان في العالم. وهذا أيضاً من الأسباب التي ستكسب فيلم «بطل» الذي عرض في افتتاح مهرجان أجيال السينمائي بدورته التاسعة صدى عالميّاً.

كما اعرب جديدي عن رؤيته للفيلم، ومدى ارتباط موضوعه بالجمهور حول العالم، وتناوله لمفهوم تمكين المرأة، والدور الرئيسي الذي لعبه موقع الفيلم في مدينة شيراز للمساعدة في جذب اهتمام الجيلين القديم والجديد.

وأكد أن أهم رسالة يريد الفيلم إيصالها هي قدرة الحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي المبنية على التشويه والتضليل في التأثير على الناس.

وصرح ايضا قائلا: شخصية رحيم سلطاني في الفيلم لم يخرج منتصرا من هذا الجدال كونه يرى ان المسار المعنوي اهم من المسار المادي وبالتالي اصبح رحيم بطلاً بنظر ابنه وايضا بطلا في حياته الشخصية

وعن تركيزه واهتمامه في الاختيار قال: ما أود ان أركز عليه خلال مسيرتي في السينما هو اضفاء ادوار جديدة علي في المستقبل سواء كان هذا الفيلم واقعياً او عكس ذلك ولكن انا اركز ان اصل الى ماهو المطلوب من خلال الشخصية التي أقوم بها وارى ان العلاقة بين الاب والابن في الفيلم كانت جدا إيجابية على الرغم من الظروف الصعبة التي كان يواجهها سواء في السجن او في المجتمع ولكنه استطاع ان يحقق معادلة العلاقة الطبيعة مع الابن على قدر المستطاع ومن خلال نطاق الوقت المسموح له.

وأضاف أن الفيلم إنساني بامتياز قائلًا: يظهر الفيلم أن البشر عبر العالم في حاجة إلى معيار إنساني، فالإنسانية يفهمها الناس بغض النظر عن اللغة التي يتحدثونها أو المكان الذي ينحدرون منه».

وأشار إلى أنه واثق من نجاح الفيلم (تجاريا)؛ لأنه يدور بشكل كامل حول العلاقات الإنسانية.

كما أوضح أن تصوير الفيلم في مدينة شيراز الإيرانية كان قراراً صائباً، قائلاً: «يزخر الموقع بتاريخ ثري، فالمكان نفسه يمثل جسراً يربط بين الأجيال القديمة والجديدة».

وعن مسار الفيلم قال: يروي فيلم بطل قصة مؤثرة حول رحيم الذي يجد نفسه في السجن، بعد تراكم الديون عليه، وعدم قدرته على سدادها، وعندما يُطلق سراحه لمدة يومين فقط، تقدم له حبيبته فرصةً ذهبية، ستمكنه من الحصول على حريته، ولكن بثمن غير أخلاقي باهظ، ومع انعدام قدرته على التأقلم مع العملات الذهبية الجديدة التي وضع يده عليها بطرق غير شرعية، ومعاناته مع ضميره الذي يؤرقه، يقرر سلوك طريق الأمانة، وإعادة العملات لمالكها الأصلي، من خلال تعليق الملصقات في أرجاء البلدة، أملاً في العثور عليه، إلا أنه يجد نفسه مضطراً لدفع ثمن تصرفه النبيل.

وعن جديده بعد فيلم «بطل» قال: هناك عدد من المشاريع السينمائية ومنها فيلمان قيد الدراسة وفي حال الموافقة سيتم البدء في تصويرهما في المستقبل وسيتم الاعلان عنهما في الاعلام.

