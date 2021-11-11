منيه عقل: «كوستا برافا لبنان» رسالة حب لمدينتي.. وأشعر فيه ببارقة أمل

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قدَّم مهرجان أجيال السينمائي التاسع، الذي تنظمه مؤسسة الدوحة للأفلام، للجمهور باقة متنوعة من الأفلام من بينها أفلام تسلِّط الضوء على قصص حياتية من لبنان،

ومنها فيلم «كوستا برافا لبنان» للمخرجة منيه عقل، كواحد من بين أبرز هذه الأفلام ويدور الفيلم، الذي يُعرَض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حول عائلة البدري التي عُرِفت بروحها الحرة، حيث تنتقل العائلة إلى بيتها الجبلي المثالي، الذي بنته هرباً من التلوث السام الذي فتك بمدينة بيروت.

ولكنها تُصدم ذات يوم بقرار حكومي ينص على بناء مكب نفايات غير قانوني بجوار سور منزلهم، وكأن كل نفايات لبنان وفسادها الذي هربوا منه قد حلَّ ضيفاً ثقيلاً عند بابهم.

وقالت عقل في كلمة ألقتها في مؤتمر صحافي إن عنوان الفيلم يمثل تناقضاً صارخاً في حد ذاته، إذ إن «كوستا برافا» تشير إلى منطقة ساحلية خلّابة في إسبانيا، بينما استُعيرَ هذا الاسم ليطلق على منطقة نفايات في لبنان. وأوضحت أن الفيلم يبعث رسالة أمل، وهي شخصياً تهوى الأفلام التي «تخلق شعوراً بأن تغييراً ما قادم. «كوستا برافا، لبنان» رسالة حب لمدينتي، وأشعر فيه ببارقة أمل».

وعلى خلاف فيلمها السابق «غواصة» الذي نال إشادة كبيرة وقدَّم رؤية مأساوية للمستقبل، أوضحت عقل أنه في أثناء تصوير كوستا برافا، لبنان، سيطر عليها شعور قوى بأن واقعاً مقلقاً على وشك الحدوث، قائلة: «في فيلم غواصة، كنت أستعرض كيف تتحول أسوأ كوابيسي إلى واقع وأتخيل أسوأ السيناريوهات».

وتابعت أنه بحلول 2020 تحوّلت الكثير من الصور التي تخيلتها إلى حقيقة، ومنها الوباء، وكمامات الوجه التي صارت جزءًا من حياة الناس، والانهيار الاقتصادي، قائلة: «عندما بدأت التحضير للعمل، أدركت أن واقع اليوم أسوأ من الرؤية المأساوية التي قدمتها».

كما أشارت عقل أن طاقم عمل الفيلم تعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية لوضع بروتوكلات خضراء وصديقة للبيئة.

وأوضحت: «كانت معظم مشاهد الفيلم متعلقة بالنفايات. بدأنا التصوير بجبل أخضر وبعدها مكب نفايات في لبنان، ثم ربطنا بينهما بالتأثيرات

البصرية».

