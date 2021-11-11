القطامي وقَّعت «تاريخ وإنجازات» و«مذكرات بيت النوخذة»

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احتفل الرئيس الفخري للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة القطامي بتوقيع كتابيها «تاريخ وإنجازات» و«مذكرات بيت النوخذة»، وذلك في مقر الجمعية بمنطقة الخالدية.

وشهد حفل التوقيع حضور عدد كبير من الشخصيات والمهتمين بالشأن الثقافي، في مقدمهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السابق علي الغانم والأستاذة الدكتورة فايزة الخرافي والشيخة شيخة العبدالله وسبيكة الجاسر.

وقال رئيس مجلس الأمة في كلمة للمناسبة.. «إن الحفل يعد تكريماً للقامة النسائية لولوة القطامي التي لها تاريخ طويل وحافل بتحقيق الكثير من الإنجازات للمرأة الكويتية».

وأضاف الغانم «ان الاحتفالية تعد تقديراً وإجلالاً لتاريخها الطويل وخدماتها الجليلة التي قدمتها للمجتمع الكويتي»، معتبراً أن «القطامي صورة مشرقة للكويتيات». ويعود ريع بيع كتاب «تاريخ وإنجازات» لمبرة «حياة» لعلاج مرضى السرطان، على أن يخصص ريع الكتاب الثاني «مذكرات بيت النوخذة» للجمعية الثقافية.

ومن جانبها قالت الرئيسة الفخرية للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة القطامي: إن الكتاب يروي ويوثق تاريخي الذي عاصرته في التعليم بالكويت، حيث بدأت الرحلة كمدرسة وكنت آنذاك أعمل في المدرسة الوحيدة وهي ثانوية المرقاب وتدرجت بعدها الى أن أصبحت مديرة للمدرسة، وعندما تم افتتاح جامعة الكويت تشرفت بتولي منصب المديرة لها مستذكرة في ذلك الوقت انضمام طلبة من مختلف الجنسيات والدول الى حرمها من دول اسلامية مثل ماليزيا والخليج ودول عربية، مشيرة الى ان الجامعة كانت ترعى الطلبة غير الكويتيين وتوفر لهم السكن اضافة الى التعليم المجاني والكتب والزي الموحد، ودعت القطامي الجيل الحالي الى القراءة معربة عن أسفها ملاحظة أن الجيل الحالي « لايقرأ» وهو خطأ كبير يجب أن تعمل وزارة التربية على علاجه بالتشجيع على القراءة ليتعلم الجيل الحالي من الأجيال السابقة ويقتدوا بهم، ويتعرفوا كيف كانت الكويت في وقتنا جوهرة الخليج وكيف كانت في أول السلم والآن وبكل أسف في آخره، مؤكدة ان أملها كبير بالجيل القادم وقدرته على الارتقاء بمكانة الكويت.

وأكدت إن التعليم اختلف في الوقت الحالي عن الماضي في الكويت بالعديد من الأمور منها على سبيل المثال مسألة التقدير والاحترام للمعلم أو مدير أو مديرة المدرسة، وتهجم بعض أولياء الأمور عليهم في حال ضغطهم على أبنائهم وتأديبهم لهم من باب الحرص على مصلحتهم ومساعدتهم على التحصيل العلمي، مشددة على ان المدرسة مكان للتربية والتأديب والتهذيب للسلوك ولايمكن أن تكون منفصلة عن الاسرة فكلاهما يكمل الآخر. وتابعت أما الكتاب الأول «مذكرات بنت النوخذة» فهو يروي تاريخ حياتي فقد تركت الكويت وعمري ست سنوات وعدت اليها وعمري 24 سنة عشت سنوات عمري في العراق بسبب الاحداث السياسية التي حدثت من سنة 1938، مشيرة الى تركيزها في الكتاب على المعاناة التي واجهتها في عام 1952 عندما سافرت الى بريطانيا وما تضمنته الرحلة من صعوبة في الطيران آنذاك علاوة على المرور بـ13 دولة بعضها كانت تقيم فيها من ليلتين الى أربع ليالي بسبب صعوبة الاتصالات، الى تم الوصول الى وجهتها الاخيرة حيث عاشت في مدرسة راهبات داخلية كاثوليكية لايعلم العاملين فيها أي شيء عن الدين الاسلامي وكانت هي العربية الوحيدة، وبعد حصولها على الثانوية البريطانية سافرة الى اسكتلندا حيث التحقت بجامعة أدنبره لدراسة التربية وأصبحت بعدها مدرسة.

وبدورها قالت عضو مجلس الادارة في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ومشرف على الكتاب موضي الصقير نحتفل اليوم بإطلاق كتاب تاريخ وإنجازات» الأستاذتنا ومعلمتنا على العمل التطوعي لولوة القطامي. وهي مدرسة تعلمنا منها جميعا خدمة المجتمع ومحاولة التغيير للأفضل. ومن جهتها قالت عضوة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية خديجة المدني «لولوة القطامي» اسم عرفته منذ عام 1969، حينما كنت طالبة في ثانوية المرقاب. لم تكن لولوة بيننا ولكن كانت انجازاتها خلال سنوات عملها مدونة في كل زاوية في المدرسة ومرسومة في ذاكرتنا كونها أول معلمة كويتية درست اللغتين الإنكليزية والفرنسية في آن واحد، وأول وكيلة كويتية، وأول من شجع وأقنع أهالي متفوقات ثانوية المرقاب، للسفر معها الى بلدان عربية من أجل كسب المعرفة والاطلاع على ثقافة حضارات مختلفة. بدورها، اعربت فايزة الخرافي عن سعادتها للمشاركة في هذا الحفل وقالت «سعيدة بتواجدي في حفل توقيع كتاب معلمتي لولوة القطامي التي درستني وكانت ناظرة مدرسة الثانوية التي التحقت بها.

واضافت «فخورة جدا لتواجدي في حفل توقيعها كتابها الثاني، وكلنا نذكرها بالخير ونتمنى لها دوام الصحة والعافية والاستمرار لأنها قدوة للنساء الكويتيات».

ومن جانبها، قالت سبيكة الجاسر نفتخر بدورها وانجازاتها فنحن تربينا على يديها، وهي تعتبر قمة في العطاء ولها تاريخ طويل في مجال التعليم والعمل التطوعي ونحن نقتدي بها ونتعلم منها.

واشارت الجاسر الى أن الكتاب بعد فرصة للجميع للاطلاع على اعمالها ودورها الجليل ونأمل في أن تسير بناتنا على ذات النهج.

