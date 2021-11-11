«القاهرة السينمائي» يحتفي بالسينما العربية.. والكويت حاضرة بتميز

إضاءات

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن مسابقة بعنوان آفاق السينما العربية، ستعرض من خلالها 11 فيلما عربيا، خلال فعاليات الدورة الـ43، والتي من المقرر أن تنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.

ومن أهم الأفلام المشاركة ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، فيلم «كلشي ماكو» للمنتج الكويتي طلال مهنا وهو إنتاج مشترك مع المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، وعرض مؤخرا، ضمن مهرجان سراييفو السينمائي، كما شارك في مهرجان مالمو للسينما العربية.

«كلشي ماكو» فيلم درامي من كتابة وإخراج ميسون الباجه جي، وهي مخرجة عراقية تقطن في لندن، ويحكي الفيلم قصصا مختلفة لسكان حي بغدادي في 2006، في وقت تصاعد فيه العنف الطائفي، وفرض على الأهالي حظر التجول الليلي، وفي قلب هذه الأحداث نجد سارة، وهي روائية وأم عزباء لطفلة في التاسعة من عمرها اسمها ريما، وخلال الأحداث تتداخل القصص في نسيج الفيلم، مما يرسم صورة زاهية لمجتمع مكون من أفراد عاديين يحاولون تجاوز وتخطي العقبات اليومية. وأوضح المهنا أنه قام بتصوير بعض المشاهد في الكويت مع ممثلين محليين منهم إبراهيم الشيخلي، وبمساندة تقنية وإبداعية من المنتجين الكويتيين الموهوبين مثل عمر المعصب، وصلاح زماني، ومنى القناعي، موضحا أن الهدف من تجربة التصوير في الكويت كان مساعدة المخرجة على تطوير أسلوبها في التصوير من الأسلوب الوثائقي إلى الروائي. وتشارك الكويت أيضا خلال المهرجان بالفيلم القصير «راحوا وخلوني» للمخرجة ميساء المؤمن، وهو فيلم يعرض للمرة الأولى عالميا، وتدور أحداثه حول قصص الجدة عن السفر وخسارة الأحباب والشوق لهم خلال فترة العزلة، وتعيد المخرجة تمثيل لحظات طفولتها، فتصبح هي نفسها جدتها وهي تحيك الفساتين، وطفلها يراقب نفسه بنفسه، بالعودة إلى الأغنيات القديمة التي تتحدث عن نزوحها، وتحلم المخرجة بلحظات تستطيع فيها السفر إلى من تحبهم، وكلمات جدتها تضفي معنى على مشاعر الغياب والحزن. يذكر أن الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقا لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صناع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

