محمد صلاح.. أهلاوي أم زملكاوي؟

دوليه

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي جدلا كبيرا في مصر، بعد دقائق من انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في لقاء القمة يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز والذي انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 5- 3.

ونشر صلاح مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «إنستغرام» عبارة عن إطلاق الألعاب النارية في إشارة إلى الاحتفال.

وجاءت رسالة صلاح الجدلية لتثير الانقسام حيث فسرها البعض بأنها احتفالية بفوز الأهلي العريض على حساب الزمالك.

وذهب البعض الآخر إلى اقتراب صلاح من تجديد عقده مع ليفربول وحسم هذا الملف.

لكن السؤال الذي لم يجد إجابة واضحة هل بالفعل محمد صلاح يشجع الأهلي المصري؟ أم أن هناك إجابة أخرى لهذا السؤال.. هذا ما سنوضحه في السطور التالية:

الحقيقة أن انتماء محمد صلاح لأحد القطبين، نقطة خلافية كبيرة جدا بين الجماهير المصرية، بل وقدامى اللاعبين والمدربين، وعقب كل إنجاز للفرعون المصري في أوروبا، يظهر الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتماء اللاعب الكبير.

«أهلاوي»

هناك 3 آراء حول هذا الجدل والبداية مع من يؤكدون أنه مشجع للأهلي، ويتزعم هؤلاء محمد عودة مدرب المقاولون العرب السابق.

بدأ محمد صلاح مسيرته في فريق المقاولون العرب، قبل أن يشق طريقه لأوروبا عبر بوابة بازل السويسري.

وأكد محمد عودة أن الأهلي والزمالك طلبا ضم محمد صلاح من المقاولون أكثر من مرة، مضيفا أن اللاعب لم يحسم موقفه من العرضين حتى جاءت فرصة الاحتراف في بازل.

وتابع «أكدنا له أن الانتقال للأهلي سيكون أفضل الخيارات أمامه، في ظل رغبة مسؤوليه الكبيرة في التعاقد معه، وأنه سيخضع للاختبار في بازل، وقد يفشل الأمر، لكنه صمم على الاحتراف».

وأكمل «صلاح كان مشجعا للأهلي، لكنه لم يكن يظهر هذا الأمر للجميع، خاصة وأنه كان مطلوبا في القطبين، ويلعب في فريق يشارك في الدوري ويحترمه».

كما أن المؤيدين لوجهة النظر الخاصة بأن محمد صلاح أهلاوي يرجعون إلى موسم 2010 - 2011 عندما تم تصعيد اللاعب المميز للفريق الأول بالمقاولون.

ولفت صلاح الأنظار بقوة عندما سجل هدفا في الأهلي وهو بعمر الـ 18 عاما، من هجمة مرتدة مارس فيها هوايته بالانطلاق السريع صوب المرمى.

وعقب الهدف بكى صلاح بشدة وهو يعانق أفراد الجهاز الفني للمقاولون، خاصة وأن هدفه منح فريقه التعادل 1-1.

ويرى المؤيدون لـ «أهلاوية صلاح» أن بكاءه دليل على حبه للفريق الأحمر وأن ذلك حدث لأنه هز شباك ناديه المحبب وحرمه من نقطتين ثمينتين في الدوري.

«زملكاوي»

على الجانب الآخر يتمسك الكثيرون خاصة من عشاق الزمالك بأن النجم الكبير من أنصار الفريق الأبيض ويتزعم هؤلاء قائد الفريق الأسبق والإعلامي الحالي خالد الغندور.

ونشر الغندور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي مايؤكد ذلك، وتحدث كثيرا من قبل عن انتماء صلاح للزمالك وأن الأمر مؤكد بنسبة 100%.

وأكد حديثه حارس المقاولون العرب في الفترة التي وجد فيها صلاح مع الفريق، محمد العقباوي، الذي كان من كبار الحراس في تلك الفترة.

وأكد العقباوي أن محمد صلاح من عشاق الزمالك، لكنه لم يكن يعلن ذلك أمام الجميع لأنه كان دائما يتحدث عن رغبته في الاحتراف بأوروبا.

وفي هذه الجبهة هناك أيضا مجدي عبد الغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والذي تعامل كثيرا مع صلاح خلال وجوده كعضو في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال عبد الغني «صلاح زملكاوي ويعشق الفريق الأبيض منذ الصغر، لكن هذا الأمر كان قبل احترافه في الخارج وتحقيق الانجازات التاريخية في الفترة الأخيرة مع ليفربول».

وتابع «صلاح الآن مشغول بالأهم له وهو المنافسة على أفضل لاعب في العالم، وتحقيق إنجازات كبيرة في أوروبا تضعه بين الأساطير».

كما أن جماهير الزمالك تعيد نشر صورة لصلاح وهو في مرحلة الناشئين بقميص منتخب مصر، مع اثنين من مشجعي الزمالك ويرفع الثلاثة قميص الزمالك.

وأكد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن إبراهيم سعيد زملكاوي مستعينا بتلك الصورة في التأكيد على كلامه.

يذكر أن محمد صلاح كان قريبا من الانتقال للزمالك، لكن إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس رأت أنه مازال صغيرا وأرادت شراء نجم كبير ليرحل اللاعب إلى بازل.

«إسمعلاوي»

هناك رأي ثالث قد يبدو غريبا للبعض وهو أن محمد صلاح لا يشجع الأهلي ولا الزمالك، وإنما هو من عشاق الإسماعيلي ذلك الفريق الملقب بـ «الدراويش». وأكد صلاح غالي، والد محمد صلاح، أن نجله يشجع الإسماعيلي مثله منذ الصغر وأنه لا ينتمي للأهلي أو الزمالك. وأشار غالي إلى أن نجله نشأ على تشجيع والده للإسماعيلي، فسار على نفس الطريق، لافتا إلى أن صلاح يميل للزمالك بالطبع كأي مشجع للإسماعيلي.

ومن المعروف في مصر أن هناك علاقة مميزة جدا بين ناديي الزمالك والإسماعيلي منذ سنوات طويلة جدا حتى أن جماهير كل منهما تطلق على الطرف الآخر «أبناء العم» خاصة وأن جماهير الإسماعيلي ليسوا على علاقة جيدة بأنصار الأهلي وكثيرا ما حدثت بين الطرفين أزمات كبيرة. وهناك تسجيلات قديمة لمحمد صلاح عندما كان في المقاولون، وحتى بعد انتقاله لبازل السويسري عام 2012 أكد فيها أنه لا يشجع الأهلي أو الزمالك.

ويؤكد صلاح في هذه التسجيلات، التي تنوعت بين استضافته في القنوات أو إجراء حوارات دعائية معه بعد احترافه وغير ذلك، على أنه من عشاق الإسماعيلي.

وقال «نشأت على حب والدي للإسماعيلي، وكنت أراه يشجع بقوة وتأثرت بذلك وأصبحت أيضا من جمهور الإسماعيلي وأؤكد أني لا أنتمي لا للأهلي أو الزمالك، وتحدثت كثيرا عن هذا الأمر».

