العودة إلى الحزبية السياسية النضالية

آراء

إبان تاريخ الحياة السياسية العربية الحديثة، منذ عشرينات القرن الماضي، تكونت شتى صنوف الأحزاب السياسية، أبرزها الأحزاب القومية العربية والاسلامية والليبرالية والشيوعية. ولقد كان أمل للأمة كبير أن تلعب تلك المؤسسات السياسية المدنية أدوراً تراكمية فاعلة وايجابية في النضال من أجل الاستقلال الوطني، وفي اخراج الأمة من كل أشكال الأنظمة التسلطية التاريخية التي رزحت تحتها عبر القرون، وفي انتقال المجتمعات العربية من حالات التخلف الى حالات الحداثة.

وبالفعل طرحت شعارات الاستقلال والتحرر، ووحدة الأمة في جسم واحد، وبناء حياة سياسية واقتصادية عادلة من قبل تكتلات مجتمعية عصرية تحت مسميات تلك الأحزاب. وقد ساعد على ذلك نصوص في الكثير من الدساتير تجيز تنظيم المواطنين وتمثلهم في مؤسسات لها متظلقاتها الفكرية النظرية واستراتيجياتها المفصلة وتنظيماتها التكوينية العلنية. وكان مفهوماً أنها ستكون النواة الأولى للمؤسسات الدستورية من مثل البرلمانات وسلطات الحكم، وأنها ستكون تعددية منضبطة، تتنافس وتتعايش بالحوار، وتناضل بطرق سلمية قانونية، وتقبل بمبدأ تبادل سلطة الحكم حسب نتائج الانتخابات النزيهة.

لقد كان واضحاً أن بناء المجتمعات السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني سيرتبط بالبناء الفكري والتنظيمي والنضالي للمواطنين في شكل أحزاب سياسية تنبثق من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، ولها ذاتيتها المستقلة، وتقوم على منهجية وتركيبة ديموقراطية.

لكن ما كان مؤملاً لم يحدث بعد أن انخرطت بعض الأحزاب في لعبة الانقلابات العسكرية، وفي تحالفات مع سلطات حكم غير ديموقراطية، بل وأحياناً سلطات طائفية مذهبية أو قبلية عائلية منغلقة. وبدلاً من أن تكون أمثولة للمواطنين في ديموقراطيتها أصبحت هي الأخرى محكومة بقائد متحكم أو اقلية انتهازية تتلاعب بالانتخابات الداخلية وتفرض قراراتها وشعاراتها الفوقية.

وشيئاً فشيئاً ذهب بريق الديموقراطية من جسم وروح الأحزاب، وفقد الشباب ثقتهم في الحياة الحزبية، وبدأ الجسم الحزبي يضمرُ في عدد الأعضاء ونوعيتهم، وانقلب النضال الى شعارات علاقات عامة، وهيمنت الراديكالية الايديولوجية المتزمتة بدلاً من الأخذ والعطاء والتسامح والتعاضد في المشترك، وانقلب النضال من نضال ضد سلطات الفساد والنهب والسلب الى معارك عبثية فيما بين الأحزاب نفسها، ولم تشفع التقاربات الفكرية ولا الأهداف السياسية والاقتصادية المشتركة لبناء تكتلات وحراكات مشتركة.

وبالطبع استفادت قوى الهيمنة والتسلط من تلك الانقسامات والصراعات العبثية وأمعنت في خلق ظروف وشعارات الانقسامات المجتمعية، ونجحت الى أبعد الحدود في سياسة «فرق تسد» الشهيرة، سواء باسم الدين أو المذهب أو القبيلة أو سواء بالادماج الزبوني في اقتسام الغنائم المادية والمعنوية.

اليوم وصل الحال بالحياة الحزبية العربية الى مرحلة الأزمة. ما عادت الأحزاب تنمو، وما عادت تجدد شعاراتها لتتماشى مع مستجدات العصر الهائلة، وما عاد لديها الشجاعة أو القدرة الذاتية على اجراء نقد موضوعي ذاتي لماضيها والانتقال من عثرات الماضي الى مستقبل افضل وأكثر فاعلية، وما عادت قادرة على الوقوف في وجه الدولة العميقة القادرة دوماً على وأد الحراكات الجماهيرية العفوية التي لا تملك القيادات الفاعلة ولا الفكر السياسي الواضح وتحتاج لعطاء ومساندة الأحزاب.

ومع ذلك فهناك مسالك تحمل الأمل والامكانيات آن أوان التوجه نحوها، وهو ما يحتاج الى أن يناقش بهدوء وارادة جديدة، فلعل شباب وشابات الأمة يعودون الى ساحة سياسية كبرى أضاعتها أجيال سبقتهم.

