مجلس التعاون.. قمة الأحلام المؤجلة

آراء

تتسارع عقارب الساعة وتدخل المنطقة مرحلة العد التنازلي للقمة السنوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها هذه السنة في مدينة الرياض أوائل ديسمبر المقبل.

مهما كانت الموضوعات المركونة منذ القمم السابقة، ووضعها على طاولات القادة، فإن خطة الاتحاد الخليجي مازالت راسخة في الأذهان، فالذهاب إلى القمة من دون جدول أعمال يحاكي تحديات المرحلة حيث الأيام العصيبة التي يلتقي خلالها الأشقاء والمنطقة والعالم يشهدون مناخًا غير ملائم ومستقبل غامض بجميع المقاييس والمعايير والمتغيرات.

ونحمد الله أن القمم المتتالية لمجلس التعاون الخليجي لم يحدث بها ما يعكر الصفو، لكن في الوقت نفسه لم يخرج منها ما يشفي الغليل.

تحدثنا واتفقنا على أن تكون «كلمتنا السواء» على شكل اتحاد خليجي، وحدة في كل شيء، وتناغم في أدق المواقف وأخطر الاعتبارات، تحدثنا واتفقنا على اتحاد جمركي ونجحنا، وعن وحدة نقدية ونجحنا في مسك العصا من المنتصف واكتفينا بمثبت مشترك يضمن استقرار أسعار صرف عملات دول المنطقة فيما بين بعضها البعض، لكننا لم نتفق على المصرف المركزي، كينونته ودوره وموقعه.

تحدثنا واتفقنا عن السوق الخليجي المشتركة لكننا توقفنا عند محطة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة رغم ما يشاغلها من عقبات، وما يعوقها من مبادلات تجارية، وما تتعرض له من قرارات سياسية.

و.. تحدثنا واتفقنا على توحيد تشريعات التقاعد، وقوانين الأحوال الشخصية، وحرية انتقال الأموال والاستثمارات والسلع والأفراد، و.. حققنا الكثير فيما تحدثنا عنه واتفقنا عليه، لكن الفكرة الجهنمية للوحدة الخليجية الشاملة، للعملة الموحدة، لجواز السفر الخليجي الموحد، للقرار السياسي الذي لا يهضم حقوق القرارات والاتفاقات الاقتصادية، كل ذلك مازال يحتاج لرؤية أبعد من موحدة، لإرادة أكبر من تلك التي تسود ولا تصل إلى طموحات شعوب المنطقة.

العالم الذي يتفكك يضعف، والآخر الذي يتجمع يقوي ويسيطر، وليس لدينا في منطقتنا أكثر من أن نتفق على حد أدنى من الوحدة أو الاتحاد، على سوق مالية خليجية أوسع وبورصة مشتركة، عن حوافز موحدة وأسعار متساوية وعن فرص متعادلة في العيش والعمل والسكن وممارسة مختلف أشكال الحياة.

تحدثنا واتفقنا على الكثير من الشؤون والشجون، واتفقنا على أنه لا يحك جلدك مثل ظفرك وأن أهل مكة أدرى بشعابها وأن وحدة الأمة أصبحت ضرورة حتمية تحت وابل التحديات التي تحدق بالدول التي تتعرض للعدوان من القريب قبل البعيد، ومن الصديق قبل العدو.

نحن في مجلس التعاون الخليجي الذي تجاوز عمره الأربعين عامًا مازلنا نتحدث عن بديهيات، عن مربع أول نعود إليه لنبدأ في كل مرة من جديد، عن أمة كان يمكن لها أن تكون على مستوى طموحات ورغبات شعوبها لكنها فشلت أن تكون على مستوى الطموحات أو في مصاف آمال وأحلام بنيها.

الشعوب تحتاج إلى ممارسات وحدوية في كل شيء، وأن تُسقط هذه الممارسات كل الحواجز والعوائق التي تحول دون تحرك الدواب على الأرض بكل حرية، وكل أريحية، بكل سهولة ويسر، في الاستثمار، في الاعتراف الأكاديمي، في التبادل الطلابي وتوحيد المناهج الجامعة وتلك التي يتم تعاطيها في المدارس والمعاهد ومراكز التدريب.

نحن نحتاج إلى نقلة تضع بلادنا على منصات تطلعات أبنائها، وفي مصاف وسائل تعبيرهم وآليات تفكيرهم، واعتبارات ثقافاتهم.

تحدثنا واتفقنا في عشرات القمم السابقة في كل شيء، وخرجنا من كل قمة بتوصيات لا ترى النور، وبقرارات غير صالحة للتنفيذ، وبمواقف تتغير بتغير المناخات والظروف السياسية المحيطة المحبطة.

وها نحن اليوم أمام القمة الخليجية القادمة التي تتطلع فيها شعوب المنطقة إلى الكثير خاصة بعد سنتين من جائحة كورونا، والعالم والمنطقة تخرج من الوباء وتخشى الانتكاسة، وتغادر مراحله التي تبدو أخيرة وهي في كامل الإجهاد والتعب من غلق اقتصادي وإنفاق حكومي باهظ، وتباطؤ في معدلات النمو وزيادة في التضخم وتراجع في فرص العمل.

القمة لابد وأن تطرح هذه التداعيات على طاولة البحث والتقصي، على الموائد المستديرة للملفات العويصة، نحن أمام برامج خليجية للنماء المستدام والتوازن المالي، ونحن مازلنا وللأسف الشديد خلف الكثير من الدول التي بدأت مشاريعها التنموية، والوحدوية ربما معنا، وصعدت ببلادها عنان السماء، وليس أدل على ذلك من «النمور الآسيوية» كوريا والصين وسنغافورة وتايلند وتايوان وغيرها.

رغم ذلك مازلنا لا نحقق النمو المرجو، ومازلنا تحت رحمة النفط نكافح من أجل علاج الاختلالات في ميزانياتنا، ومازلنا نبحث عن وسيلة ناجعة لتنويع مصادر الدخل، أو حتى للتعاون من أجل تحقيق هذا التنويع المشترك المنشود، حيث يد واحدة لا تصفق لكننا مازلنا نغرد خارج السرب كل يغني على ليلاه، وليذهب الاتحاد إلى المجهول.

