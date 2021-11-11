هذه علتنا باختصار

آراء

قبل أيام قليلة قرأت خبراً في الصحف مفاده السماح بأنشطة ترفيهية وتجارة في الجزر الأربع بجسر جابر، والمعروف ان هذا الجسر قد تم افتتاحه في شهر مايو 2019 وقبل هذا كله تمت ترسية المناقصة في شهر أكتوبر 2010 أي ان الحكومة قد بدأت بالتخطيط لهذا المشروع تقريبا في 2008 فهل من المعقول او المقبول ان يتم السماح بأنشطة ترفيهية وتجارة في نهاية 2021؟

نعم تلك هي علتنا اننا لا نخطط، فهذه الجزر لم تتم اضافتها في أوامر تغيريه ولم تكن إضافة للمشروع بل كانت في المخطط الرئيس وبالمظاريف التي قدمت للجنة المناقصات فكان من المفروض ان من خطط لهذا المشروع قد وضع باعتباره أمورا كثيرة منها مثلا:

1- نوعية الأنشطة الترفيهية.

2- أنواع الأنشطة التجارية التي يحتاجها المشروع.

3- المسطحات المطلوبة لهذه الأنشطة.

4- المدخول الذي ستجنيه الدولة من تأجير هذه الجزر.

وعلى هذا الأساس يتم تصميم المساحة المقترحة وتوضع البنية التحتية اللازمة لضمان سير هذه الأنشطة ونجاحها لضمان عدم وجود تكاليف إضافية على المال العام، إضافة الى ذلك فمنذ افتتاح الجسر في 2019 كان من المفروض ان تبدأ هذه الأنشطة وتقدم الخدمات الى مرتادي الجسر وتدر أموالاً للدولة فكم خسر المال العام منذ 2019 من أموال كانت من المفروض ان تكون في خزينة الدولة؟

نعم تلك هي علتنا وقس على ذلك في جميع مشاريع الدولة ان كلفة القصور الكبير في التخطيط كبيرة جدا على المال العام وعلى خزينة الدولة وللأسف من يخطط في وادٍ ومن يقوم بالتنفيذ وأصحاب المصلحة في وادٍ اخر، لذا يجب على حكومتنا الرشيدة ان ارادت ترشيد الانفاق ان تفكر أولا وثانيا وثالثا بالتخطيط السليم فقضاء وقت بالتخطيط واشراك أصحاب المصلحة من موظفي الدولة هو الطريق السليم لتقليل الكلفة ونجاح المشاريع القادمة واذا ما ارادت الحكومة النجاح في خطة «كويت جديدة 2035» فيجب ان يتغير النهج الحكومي في التخطيط باختيار الكفاءات من أبناء الكويت للمناصب القيادية خاصة في التخطيط ومحاسبة القيادات التي قصرت في السنوات الماضية وإقالة المقصر دون تردد لأنه باختصار لا يمكن ان أقوم بوضع خطة لإصلاح الخلل بنفس الأسلوب ونفس الفريق الذي تسبب بهذا الخلل.

ورسالتي الى سمو رئيس مجلس الوزراء القادم مقولة لاحد اهم خبراء التنمية البشرية بالقرن العشرين الأميركي جيم ون (تغيير وضعية الشراع وليس اتجاه الريح هو الذي يحدد أي طريق ستسير إليه).

