اقتراحات إلى.. نواب الأمة

آراء

حديث الشارع والدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي عن أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية وطريقة ادخال المتقاعد ليستفيد من هذه الأرباح، فهناك مؤيدون لاكتتاب المتقاعدين ورافضون له. إلا أنه وفي المحصلة المتقاعد يريد وهو في هذه السن والعمر المتقدم أن يعيش عيشة كريمة ويكفي نفسه وأسرته ويستطيع أن يجاري هذا الغلاء وله العذر في هذا المطلب، وتأسيس شركات وادخاله بالاكتتاب يحتاج الى سنوات طويلة ليجني منها ايرادات، وهناك من يرى أن الاكتتاب ضمان له ولعائلته مستقبلا.

لدي عدة مقترحات أتمنى أنت تصل الى نواب الأمة لكي يتبناها أحد من النواب؛ أولها إلغاء الرسوم الحكومية عن المتقاعد فور تقاعده وكذلك إلغاء رسوم الخدمات التي تقدمها الحكومة له كالكهرباء والماء، أو تدفع عنه التأمينات الاجتماعية نصف هذه الرسوم ويعفى من قسط بنك الائتمان أو تسهم المؤسسة بجزء من هذه الاقساط.

والاقتراح الثاني يتم إنشاء بنك خاص للمتقاعدين ويتم تحويل رواتبهم الى هذا البنك وتقدم لهم قروض بفائدة رمزية وأن لايكون هذا البنك خاضعا لضوابط البنك المركزي واعتقد بأن الفائدة ستكون للتأمينات وكذلك المتقاعدين.

وثالثاً يمكن إنشاء مستشفى خاص للمتقاعدين أسوة بشركة النفط والمستشفى العسكري واعتقد أنه بقيمة كرت عافية لخمس سنوات كافية لبناء مستشفى لهم. واقتراح رابع يتمثل في إنشاء ناد خاص بالمتقاعدين ويحتوي على أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية لقضاء أوقاتهم فيه.

مثل هذه المقترحات تحقق العدالة والمساواة لان الجميع سيصلون إلى مرحلة التقاعد سواء كان رجلا أو امرأة وبهذه الحالة يكون أغلب المتقاعدين راضين. وعن توزيع أرباح مؤسسة التأمينات الاجتماعية يمكن إعطاء كل متقاعد راتبا واحدا كل سنة حيث يتسلم المتقاعد 13 راتبا بالسنة. وأعتقد أن هذه المقترحات ستسهم في تحقيق الفائدة للطرفين الحكومة والمتقاعدين.

وبالختام أدعو الله أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها وأن يزيل عنا وعن العالم هذا الوباء.

