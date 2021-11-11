الشاب الكويتي.. والعزم والإرادة

آراء

بمحض المصادفة بعد أن تعطلت سيارتي بالقرب من سيارة «تراك» للمشاريع الصغيرة وكنت ناسيًا هاتفي بالمنزل فقلت لنفسي: لعلي أجد هاتفًا للاتصال بسيارة أجرة عند «عامل» الكافيه المتنقل.. واذا به شاب كويتي خلوق وكريم ونشط وصاحب أسلوب راق إنه «ناصر الدوسري» صاحب المشروع «بلوك 6» وهو من يشتغل ويعمل القهوة بنفسه وكذلك يحضر المأكولات الخفيفة.

فأعجبت به وأثار فضولي وعند سؤالي له قال: إنني كويتي ومتزوج ولدي أولاد واعمل بالقطاع الخاص بالاضافة الى مشروعه الخاص «الكافيه».

وأردف قائلا: لا أحب أن آتي بعامل لأنني انا من يعمل القهوة بنفسي وحيث انني أخذت دورة بكيفية تحضير القهوة، ولذلك اخاف ان آتي بعامل ويفسد ما بنيته من ثقة بيني وبين زبائني، حيث اشتهرت بالبداية عند اهل المنطقة واصبح الطلب يتزايد علي مما شجعني على فتح مشروعي الخاص -ولله الحمد- منذ سنة ونصف وصلت الى ما وصلت إليه من الثقة والثناء علي.

هذه باختصار قصة صاحب الارادة والعزم وواحد من الشباب الكويتي المبدع الذي أتمنى على الحكومة وأصحاب القطاع الخاص أن يهتموا بأبناء البلد فهم أصحاب عقول نيرة ومبدعون وبهم من الهمة والعزم الكثير بعكس ما يروج له البعض بأنهم كسالى ولا يعتمد عليهم!

واذكر انني قرأت كتاب «رؤيتي» للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي حيث ان سموه يرسل موظفين سريين مهمتهم البحث عن الشباب الاماراتي المتميز بعمله من حيث الانضباط والابداع والهمة ثم يعرض عليه منصب قيادي مع تقديم الدعم الكامل له من موظفين وأموال.. الخ، ومهمتهم هي الابداع وتطوير العمل بإمارة دبي.

وبالختام أطرح هذا التساؤل بحسرة: أين نحن «بمستشارينا» الجهابذة من عقلية الشيخ محمد بن راشد بتطوير القطاع الحكومي؟ ودمتم بحفظ الله.

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نكشة:

شكر خاص لفني مساعد مختبرات بمختبر مستشفى مبارك الاخ احمد الكندري على حسن تعامله مع المراجعين وتسهيل أمورهم.

