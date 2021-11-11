الجامعة وقّعت و«هواوي» مذكرة «شراكة تدريبية»

وطن النهار

وقعت كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت ممثلة بالقائم بأعمال عميد الكلية د. أسامة العمير مذكرة تفاهم للشراكة التدريبية مع شركة هواوي للتكنولوجيا. ذكر د. العمير أن الجامعة بصفتها الرائدة في الكويت فإنها تهتم بتمكين طلابها بأحدث مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعدهم للمستقبل حيث ستلعب الرقمنة دوراً مهماً بشكل متزايد. وبين العمير أن التعاون مع شركة تقنية عالمية رائدة مثل «هواوي» سيزيد من قدرة جامعة الكويت على تزويد منتسبيها بأفضل الممارسات التكنولوجية والتجارب العالمية بما يتماشى مع التغير التكنولوجي السريع.

