باسل الصباح تفقَّد مستشفى الفروانية الجديد

وطن النهار

تفقد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح مشروع مستشفى الفروانية الجديد في إطار متابعته لإتمام مشاريع الوزارة التنموية الصحية الجاري تنفيذها في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الأربعاء إن الزيارة تأتي تأكيدا على حرص الشيخ الدكتور باسل الصباح على تنفيذ مرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035) من تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات وتوفير خدمات صحية لتغطية الزيادة في أعداد السكان بموازاة تطوير الكوادر الوطنية في شتى المجالات الصحية والإدارية.

ويعتبر مشروع مستشفى الفروانية الجديد صرحا طبيا متكاملا يقدم جميع الخدمات الطبية سواء التشخيصية أو العلاجية وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية وسيساهم في تعزيز المنظومة الصحية في البلاد.

وتقدر المساحة الإجمالية للبناء ب 423 ألف متر مربع ويضم 955 سريرا و233 غرفة عناية مركزة و318 عيادة عامة وتخصصية و156 عيادة أسنان تخصصية و31 غرفة عمليات إضافة إلى 1400 موقف سيارات كما روعي بأن تكون 70 في المئة من غرفه خصوصي والباقي غرف عمومي. وسيتضمن المستشفى وحدة متكاملة للمساعدة على الإنجاب تحتوي على غرفتين للعمليات ومختبر للزراعة كما يتضمن 20 غرفة لعمليات اليوم الواحد إضافة إلى مركز تأهيلي متكامل علاوة على تقديم العلاج الطبي الكيماوي لمرضى السرطان.

وسيقدم المستشفى خدمات طبية جديدة لم تكن متوفرة في مستشفى الفروانية القديم بتخصصات أمراض القلب والجراحات التخصصية إذ سيتضمن هذا المستشفى غرفا للقسطرة التداخلية وجراحات الأطفال وجراحات المخ والأعصاب إضافة إلى جراحة الأوعية الدموية.

