بهزاد: الشبكة الخليجية البيئية كيان واحد وعمل مشترك

وطن النهار

اختتمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة مشاركتها الثانية بمعرض إكسبو 2020 المقام حاليا بدبي بإنهاء خطتها البرامجية المشمولة بورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاشية متعددة ضمن فعاليات أسبوع «التنمية الحضرية والريفية» وذلك أمام رواد جناح الكويت، وقدمت جنان بهزاد أمين عام الجمعية وأمين عام الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية محاضرتها حول مسيرة وأدوار وبرامج الشبكة إقليميا ودوليا خلال 20 عاما.

وتناولت أمام حشد أكاديمي وشبابي خليجي متخصص بعلوم البيئة رسالة الشبكة (كيان واحد لعمل خليجي مشترك)، مشيرة إلى التعاون بين جمعيات البيئة الاهلية ضمن الشبكة الخليجية يركز على تدريب وتوطين الخبرات العلمية وتنمية الناشئة والشباب بالتركيز على التنمية المستدامة لتأمين مستقبل آمن ومزدهر للبيئات والطاقات البشرية.

وأوضحت أن «الشبكة تنفذ العديد من الملتقيات والمؤتمرات والتي خلصت توصياتها إلى حاجتها إلى كيان إقليمي خليجي بيئي مدني يجمع جمعيات النفع العام ذات الاختصاص البيئي التي يسهل الانضمام إليها لتبادل الخبرات والنجاحات وتعميمها على دول المجلس، ما يعكس حاجة مؤسسات المجتمع المدني واستمرار مطالباتها بوجود مثل هذا الكيان الخليجي ليكون بوتقة للنشاط البيئي التطوعي في الخليج.

