«نزاهة» نظمت «آلية تقديم البلاغات»

وطن النهار

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل بعنوان «آلية تقديم البلاغات» الى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد لصالح هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ألقتها رئيس مكتب استقبال البلاغات في قطاع كشف الفساد والتحقيق في (نزاهة) مريم القلاف.

وقدمت القلاف نبذة تعريفية عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وقانون انشائها وأهم الأهداف التي تسعى إليها، والاختصاصات والتي من ضمنها تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها. كما تطرقت إلى أهم الضوابط الشكلية والموضوعية في البلاغات المقدمة للنيابة العامة و(نزاهة) ومعايير الإحالة الى النيابة العامة، حيث تختص الهيئة بجملة من الاختصاصات

من ضمنها تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها، وحماية المبلغين عن الفساد، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين انها قد أُبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها وغيرها من الاختصاصات الواردة في المادة (5) من قانون انشاء الهيئة.

وأشارت القلاف إلى تعريف البلاغ وهو الإعلام من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه من معلومات عن جريمة الفساد أو الشروع بها أو التستر عليها أو التخلص من أدلة جريمة أو مخالفة مالية، يقدم إلى النيابة العامة أو الهيئة، حيث يشترط في البلاغ عن واقعة الفساد أن يكون المبلغ لديه دلائل جدية تبرر اعتقاده بصحة الواقعة المبلغ عنها على أن يكون البلاغ الجدي متضمنا المستندات أو قوانين تبرر صحة الواقعة.

