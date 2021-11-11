البلدية: 300 دينار تأمين التخييم الربيعي.. و50 ديناراً لا تُسترد

وطن النهار

?حددت البلدية بشكل رسمي 300 دينار رسوم تأمين للمخيم الربيعي و50 دينارا رسوم تسجيل لا تسترد، لافتة إلى المساحة المحددة المتعلقة بالأفراد لكل ترخيص 1000 متر ويجوز للبلدية إلغاءه او تعديل الموقع.

‏واشترطت البلدية أن يكون مقدم طلب الترخيص كامل الأهلية، ولا يقل عمره عن 21 عاما، كما بينت أنه لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد.

وطالبت بالتزام صاحب الترخيص المؤقت بضرورة ابلاغ البلدية بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة مع ضرورة اختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية.

أما شروط وضوابط تخييم الهيئات والمؤسسات والشركات فإن المساحة المسموح بها من 2000 متر إلى 5000 متر مربع لكل مخيم فقط، مع ترك مسافة 100 متر مابين كل مخيم واخر وخطوط الضغط العالي، لافتة إلى ان الترخيص يلغى في حال التعديل على الموقع الذي تم اختياره للتخييم.

واكدت البلدية أنه من حقها تعديل او تغيير أو تحديث او إلغاء مواقع التخييم مع التقيد باشتراطات الإدارة العامة للاطفاء ووزارة الداخلية للوقاية والسلامة، مشددة على منع إلقاء النفايات بكل أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية مع الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كم والمحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية والطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمسافة لا تقل عن 500 متر.

وأشارت البلدية إلى ضرورة الالتزام بإزالة المخيم وفي حال مخالفة صاحب العلاقة وستقوم البلدية بإزلة المخيم على نفقته ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

من جانب أخر، أعلنت البلدية إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي تحت شعار «حافظ عليها خلها نظيفة «وهشتاق» «نظافة البر-متعتك»، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار توعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم الذي سيبدأ خلال الفترة من 15 نوفمبر الحالي حتى 15 مارس من العام المقبل.

وأوضحت بأن الحملة تستهدف رفع مستوى المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية من خلال اتباع شروط وضوابط البلدية في هذا الخصوص كالابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر وحظر صاحب الترخيص من القيام بأية اعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدمير البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، فضلا عن حظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او الحديدية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض، أو تبليط المخيم بالإسفلت أو الاسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، حظر إلقاء النفايات بكل أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل البلدية وفي المواعيد المعلن عنها وحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.

وأضافت بأن الحملة تهدف إلى تسهيل اجراءات آلية حجز وترخيص المخيم ودفع الرسوم والتأمين «أونلاين» عبر «kent» من خلال الرابط الخاص بالمخيمات (https://camp.baladia.gov.kw) في الموقع الالكتروني الرسمي لبلدية الكويت (http://www.baladia.gov.kw).

