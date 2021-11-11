«الأوقاف»: عودة خطبة الجمعة بمساجد الجاليات

وطن النهار

أعلنت وزارة الأوقاف عن إيقاف صلاة الجمعة في المساجد غير الجامعة وعودة خطبة الجمعة بمساجد الجاليات بداية من 19 نوفمبر الحالي.

وجاء في التعميم الذي أصدره وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد بدر العتيبي، أنه استنادا للقرار الوزاري في شأن استئناف إقامة صلاة الجمعة وفتوى الوزارة بجواز فتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة خلال أزمة كورونا بالقدر الذي يفي بالحاجة وذلك لحين عودة الوضع إلى ما كان عليه، ونظراً لموافقة السلطات الصحية على إلغاء التباعد بين المصلين وموافقة مجلس الوزراء على السماح بتراص الصفوف بين المصلين ودخول المرحلة الخامسة من الخطة التدريجية لعودة الحياة الطبيعية، لذا يرجى إيقاف صلاة الجمعة في المساجد غير الجامعة، والسماح بعودة خطبة الجمعة بمساجد الجاليات كما كان معمولا به سابقا، بداية من يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الحالي.

