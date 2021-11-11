الشايع: الكوادر الوطنية في «الإسكان» تبذل جهوداً مثمرة لإنجاز المعاملات

وطن النهار

تفقد وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث التقى موظفيها للاستماع الى آرائهم والوقوف على سير الأعمال ومتابعتها، بالإضافة الى عمل زيارة تفقدية لعدد من الإدارات مثل: إدارة التوزيع والتوثيق، إدارة الشؤون المالية، إدارة الميزانية والتوريدات، إدارة بدل الإيجار، إدارة البحوث الاسكانية وإدارة العلاقات العامة والاعلام، حيث استمع الى الكوادر الوطنية بالمؤسسة وشرحهم التفصيلي لآلية عمل كل قطاع على حدة.

وحض الشايع الموظفين على أهمية الاهتمام بالمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لشرح معاملاتهم وتولي أمر إنجازها وفق النظم والقوانين واللائحة المعمول بها، وإنجاز معاملاتهم بأفضل صورة وأسرع وقت ممكن حتى لا يتكبدوا عناء الانتظار او المشقة في أي إدارة من إدارات المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأثنى الشايع على جهود الكوادر الوطنية في أدائهم وتفانيهم في عملهم لإنجاز معاملات المواطنين، كما وجه المسؤولين لوضع الحلول اللازمة لتذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين، مطالباً الجميع بتقديم كل ما هو أفضل من أجل الكويت وأهلها من باب المسؤولية الوطنية التي تتطلب التعاون والتكاتف والتفاني بالعمل وتطويره لما يخدم المصلحة العامة.

