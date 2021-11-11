إيقاف التعيين والنقل والندب والإعارة

وطن النهار

أصدر ديوان الخدمة المدنية امس تعميما ينص على ايقاف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الاشرافية وايقاف كل من النقل والندب والاعارة ومعالجة آثاره وذلك حتى اشعار آخر.

وشدد الديوان في بيان صحافي على ضرورة الالتزام ايقاف التعيين بالوظائف القيادية بكل الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة اضافة الى ايقاف شغل الوظائف الاشرافية ايا كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا او تعيينا او نقلا او ترقية اليها وايقاف النقل والندب او تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة مع ايقاف الاعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد حتى اشعار آخر.

ودعا الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة كافة الى الالتزام بما ورد بهذا القرار وعدم اتخاذ اي اجراءات او اصدار اي قرارات تتعارض مع قرار الوقف المشار اليه اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء في 8 نوفمبر 2021 حتى اشعار آخر مع مراعاة الأمور ذات الصلة.

وأوضح ان الموظفين المنتدبين او المعارين للعمل لدى الجهات الاخرى عليهم الرجوع الى جهة عملهم الأصلية وتسليمهم العمل ولمعالجة آثار ذلك تتم اجازة ندبهم او اعارتهم خلال الفترة التي باشروا فيها العمل لدى الجهات المنتدبين او المعارين اليها (ان وجد) حتى تاريخ عودتهم الى جهة عملهم الأصلية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكر الديوان ان من تمت الموافقة على ندبهم او اعارتهم بكتب صادرة من ديوان الخدمة المدنية سواء قبل التاريخ المذكور او في هذا التاريخ وما بعده (ان وجد) يجوز للجهة اصدار قرارات ندبهم او اعارتهم بعد انتهاء الوقف وعلى ان يعمل بها من تاريخ صدورها ودون تضمينها اي اثر رجعي سابق على الصدور.

ولفت الى انه لا يشمل هذا الوقف حالات الاعارة الى المنظمات الدولية او الاقليمية او العربية سواء كان مقرها داخل الكويت او خارجها.

