وزير الداخلية كرَّم أعضاء لجنة زيادة البدلات للعسكريين

وطن النهار

كرم وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، امس اعضاء لجنة الادارة والقوى البشرية المختصة بتنفيذ قرار زيادة البدلات والمكافآت والكوادر الاضافية للعسكريين في الجهات العسكرية الأربع ممثلة في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام برئاسة معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء ركن د. خالد علي الكندري. وذلك تقديراً لجهودهم في تطبيق القرار.

وأشاد بجهود اللجنة في دراسة وتطبيق القرار ما كان له الأثر الايجابي في تحقيق الاهداف المنشودة.

ومن جانبهم شكر اعضاء اللجنة وزير الداخلية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين ان هذا التكريم سيكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد في خدمة الكويت وأمنها واستقرارها.

