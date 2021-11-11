500 مليون دينار ميزانية سنوية لدعم العمالة الوطنية

وطن النهار

كشف نائب مدير عام قطاع العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، عبدالله المطوطح، ان قطاع العمالة الوطنية يدرس تصور بزيادة نسبة العمالة الوطنية.

وقال في تصريح صحافي على هامش تنظيم يوم وظيفي مع البنك الوطني، ان عدد المستفيدين من دعم العمالة الوطنية

العاملين بالقطاع الخاص ومسجلين بالهيئة تجاوز الـ 65 ألف موطن، موضحا ان الميزانية السنوية المرصودة لدعم العمالة الوطنية بجميع فئاتها تقارب الـ 500 مليون دينار.

وعن عدد الفرص الوظيفية التي توفرها الهيئة، قال المطوطح: ان الهيئة تنسق مع القطاع الخاص بمختلف انشطته ويتم تسجيل حاجة القطاع للموظفين عبر مواقع الهيئة، كما يقوم الباحثون عن عمل من الشباب الكويتي في التسجيل على مواقع الهيئة، مشيرا الى ان اليوم الوظيفي هو اليوم السابع للتوظيف الذي تنظمه ادارة الارشاد والتوظيف بقطاع العمالة وهي تسير وفق خطة عمل معتمدة سابقا.

وذكر ان «البنك الوطني وفر نحو 40 وظيفة وما يقارب الـ 80 وظيفة في بيت التمويل.. فالبداية مع القطاع المصرفي وبعدها الى القطاعات والانشطة الأخرى في القطاع الخاص..والجميع شركاء معنا في تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص».

من جانب آخر، استقبل نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي، وفد سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد برئاسة المسؤولة السياسية في السفارة، نيكول بيرمودني.

وتم خلال اللقاء تقديم شرح حول عمل الهيئة وقطاعاتها المختلفة ودورها المنوط في تنظيم سوق العمل، اضافة الى تقديم نبذة عن اهم انجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، لاسيما جهودها المبذولة خلال جائحة «كوفيد - 19».

وتحدثت بيرمودني عن مواضيع تتعلق بحقوق الانسان وتحقيق النظام الأمثل والعادل في المجتمع الكويتي، وضمان توفير المتطلبات كافة من الناحية الانسانية، وتنفيذ القوانين بما يضمن حماية الانسان. وقد حضر اللقاء من جانب الهيئة مدير ادارة العلاقات الدولية جابر العلي، ومدير ادارة استقدام العمالة المنزلية ناصر الموسوي، ومدير ادارة علاقات العمل بالانابة، علي الدلماني، وسكرتير اول في ادارة شؤون حقوق الانسان بوزارة الخارجية الاميركية حيدر ابو الحسن.

