«الأوقاف» أعلنت الفائزين في مسابقة الكويت لحفظ القرآن

وطن النهار

قال وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري امس الأربعاء ان الكويت قيادة وحكومة وشعبا اهتمت بحفظ القرآن الكريم ودعم ومساندة حفظته وتشجيعهم وتكريمهم. جاء ذلك في كلمة الوزير الكندري ألقاها نيابة عنه الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالانابة منصور الصقعبي خلال اعلان اسماءالفائزين والفائزات الأوائل والجهات الفائزة بدروع مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ24 التي اقيمت برعاية سامية من لدن سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تحت شعار «اطمئن».

وذكر ان اجمالي عدد المشاركين هذا العام بلغ 1939 متسابقا ومتسابقة ومن تم اختبارهم بلغ 1382 متسابقا ومتسابقة منهم 600 من الذكور و782 من الاناث وبلغ عمر اكبر متسابقة 79 عاما من شريحة الصم - الشريحة الثانية. وبين الكندري ان عدد الجهات المشاركة بلغ 42 جهة خيرية ورسمية واجمالي عدد الفائزين 228 في مختلف شرائح وفئات المسابقة ذكورا واناثا وعدد الفائزين من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 23 فائزا وفائزة وعدد الفائزين من المؤسسات الاصلاحية والأحداث بلغ 13 فائزا وفائزة. وقال ان درع التفوق العام حصلت عليها جمعية بيادر السلام الخيرية والدرع الذهبية حصلت عليها وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والدرع الفضية حصلت عليها مبرة المتميزين لخدمة علوم القرآن والعلوم الشرعية والدرع البرونزية حصلت عليها كل من جمعية الاصلاح الاجتماعي ومبرة دشتي الخيرية وجمعية الماهر بالقرآن الكريم وعلومه.

