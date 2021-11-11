السفارة العُمانية: سفينة شباب عمان تصل اليوم إلى ميناء الشويخ

وطن النهار

أعلنت سفارة عمان لدى الكويت ان السفينة البحرية السلطانية العُمانية «شباب عُمان الثانية» بدأت رحلة خليجية شعارها «عُمان نهج متجدد» تجوب فيها موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حاملة معها رسالة محبة وصداقة وسلام بين الدول الشقيقة والصديقة ممزوجة بعبق التاريخ البحري العماني العريق وانجازات الحاضر المشرق، وقالت ان هذه هي الرحلة الخامسة للسفينة منذ تدشينها ودخولها الخدمة في العام 2014 ضمن أسطول سُفن البحرية السلطانية العُمانية.

وأردفت السفارة في بيان لها انه من المنتظر ان تصل سفينة البحرية السلطانية العُمانية «شباب عُمان الثانية» إلى ميناء الشويخ اليوم وهي المحطة الاولى لهذه الرحلة التي تتضمن في جانب منها الطابع الأكاديمي من اجل تشجيع التعاون العلمي والأكاديمي وتبادل الثقافة والمعرفة بين الدول، حيث تحمل على متنها 28 طالباً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول الشقيقة والصديقة يمثلون 16 جنسية.

وذكرت ان ذلك يأتي ضمن برنامج اكاديمي يشمل ساعات تدريب اكاديمية معتمدة من الجامعات العُمانية والدولية التي اوفدت هؤلاء الطلبة للمشاركة في هذه الرحلة، ومن المقرر ان يشمل برنامجها الاكاديمي اثناء وجودها في ميناء الشويخ، زيارة جامعة الكويت، ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، للتعرف عن قرب على النظام الاكاديمي والمناهج والمسابقات الاكاديمية التي تقدمها جامعة الكويت للطلبة، والاطلاع على التراث الكويتي العريق.

وأوضحت ان السفينة ستتجه بعد الكويت الى المملكة العربية السعودية المحطة الثانية للرحلة، ثم الى مملكة البحرين، ثم دولة قطر، وتصل بعدها الى ميناء دبي للمشاركة في معرض «إكسبو دبي 2020».

وبينت السفارة ان سفينة البحرية السلطانية العُمانية «شباب عُمان الثانية» تعد من احدث وأكبر السفن الشراعية الموجودة في الخدمة حول العالم، حيث تعتبر من اطول السفن من فئة «كليبر شيب» وهي بالاضافة الى انها مزودة بأجهزة ملاحية وأنظمة اتصالات حديثة تمكنها من اداء مهامها في مختلف الظروف البحرية، مما يجعلها قادرة على العمل في أعالي البحار.

وقالت انها مزودة بأشرعة رباعية الشكل بنيت وفق تصميم السفن التجارية الشراعية السريعة التي انتشرت في القرن الـ19 مع الاستفادة من تقنيات القرن الـ21 فيما صنع بدنها من الفولاذ، وتبلغ مساحتها 2630 مترا مربعا وطولها 86 مترا ويصل ارتفاع صواريها الى 38 متراً، وهي تعتبر اكبر حجما واكثر سرعة من سابقتها سفينة «عُمان الأولى التي تم دتشينها عام 1979، وقد تم ادخال التصاميم العُمانية التقليدية في تصميم سفينة البحرية السلطانية العُمانية «شباب عُمان الثانية» الداخلي لتكون سفيراً للثقافة العُمانية والتاريح البحري العُماني، وتحمل السفينة على متنها في رحلتها الحالية الى الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي 91 شخصاً بينهم 28 متدرباً و2 مشرفين، و61 عضوا، كما تحمل على متنها معرضا للصور من سلطنة عُمان بالاضافة الى فرقة الأوركسترا السلطانية العُمانية. وختمت السفارة بيانها بقولها: سوف تسهم الرحلة في تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، مع تمنياتنا لطاقم السفينة بالتوفيق في رحلة العودة بالسلامة الى الوطن.

