«التربية» و«الداخلية» أطلقتا حملة مشتركة للتوعية بالاشتراطات الصحية

وطن النهار

ضمن انشطة وفعاليات الحملة الوطنية لبيئة تعليمية آمنة نظمت وزارة التربية بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة والاعلام محاضرات توعوية للطلاب والطالبات في مدارس وزارة التربية. ومن جانبها قالت النقيب سارة فريدون من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية: ان الحملة الوطنية للعودة للمدارس انطلقت تحت شعار «تعليم آمن» لرفع مستوى المتعلم بأهمية اتباع الاشتراطات الصحية والتقييد بالتعليمات الأمنية وخلق بيئة تعليمية آمنة للعودة للحياة الطبيعية، وذكرت فريدون خلال القاء محاضرة للطالبات في مدرسة ام كلثوم بنت محمد المتوسطة ان المحاضرة تدور حول السلامة المرورية والقيادة الآمنة لتجنب الحوادث وخلق جيل واع مثقف امنياً ومرورياً. وأضافت مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة ورئيس الفريق الاعلامي للتطعيم ضد «كوفيد-19» د. غادة ابراهيم ان المحاضرة تهدف الى توجيه رسالة توعوية للمعلمات والمتعلمات بخصوص التطعيمات وأهمية التطعيمات للوقاية من الفيروسات المختلفة والحرص على اتباع الاجراءات الاحترازية اثناء فترة الدراسة والحياة اليومية لتقليل اعداد الاصابات والعودة للحياة الطبيعية.

وقد اقيمت محاضرة توعوية اخرى للطلبة بعنوان «تعليم آمن» في مدرسة عيسى الهولي التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية.

