%1500 ارتفاعاً في العجز بنهاية شهر أغسطس

مال وأعمال

خطة التنمية بلا تنمية، هذا ما كشفت عنه بيانات حكومية رسمية، ففي الوقت الذي بلغ حجم الإنفاق الجاري 6.9 مليارات دينار، لم يتعد الإنفاق على المشاريع الرأسمالية سوى 600 مليون فقط، رغم التعافي التدريجي والعودة للحياة الطبيعية، لتبقى مليارا دينار دون إنفاق بعد مرور 150(ابريل- اغسطس ) يوماً من ميزانية العام المالي الحالي 2021/2022.

وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بنهاية اغسطس الماضي، فقد ارتفع العجز الفعلي للميزانية على أساس شهري بواقع 1500% من مستوى 49.9 مليون دينار بنهاية يوليو إلى 818 مليوناً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 6.7 مليارات، فيما سجلت المصروفات 7.5 مليارات دينار، لتتراجع معها وتيرة التفاؤل التي رافقت أرقام الميزانية بنهاية شهر يوليو والتي شهدت أدنى عجز فعلي تسجله الميزانية في 7 سنوات.

كما رصدت الميزانية ايرادات نفطية بواقع 6 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب 193 مليون دينار. وبلغ إجمالي مرتبات العاملين في الحكومة 3.2 مليارات دينار ليصل إجمالي المصروف والالتزام على الرواتب 40% من إجمالي المقدر في الميزانية البالغ 8 مليارات دينار.

ومع بلوغ الإنفاق الجاري 6.9 ملياراً مقابل 605 ملايين أنفقتها الحكومة على المشاريع الرأسمالية، والتي لم تتجاوز 23 بالمئة فقط بنهاية 150 يوماً، ليتبقى مليارا دينار بلا إنفاق بنهاية تلك الفترة.

ووفق البيانات المتاحة، بلغ إجمالي الإعانات 156 مليوناً، مقابل منح قدرها 1.6 ملياراً تم صرفها على المنح.

وقد بلغ إجمالي المصروفات الجارية والرأسمالية 7.5 مليارات دينار من إجمالي 23 ملياراً مقدرة في الميزانية، وبنسبة إنفاق قدره 32.9 في المئة من الإجمالي.

وعلى الرغم من الإصرار الحكومي على تحصيل الديون المستحقة لامست الديون المستحقة حاجز الملياري دينار.

وفيما استقرت أملاك الدولة العقارية عند حاجز 14.8 مليار دينار، زاد إهلاك أملاك الدولة العقارية بنسبة طفيفة لا تتجاوز 217 ألفاً بالغة 591.8 مليوناً بنهاية أغسطس.

وتحسنت ايرادات الدولة بشكل ملحوظ مع صعود النفط فوق حاجز الـ80 دولاراً، حيث يقترب سعر البرميل من سعر التعادل البالغ 90 دولاراً، والذي عنده ستكافئ الإيرادات المصروفات.

