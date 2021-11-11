286 مليون دينار مكاسب البورصة مع مراجعة «MSCI»

مال وأعمال

حافظت البورصة على مسيرة الصعود التي بدأت منذ بداية الشهر مع استمرار حالة النشاط الكبيرة استعداداً للمراجعة المرتقبة لوزنها لمؤشر مورغان ستانلي «MSCI» للأسواق الناشئة نهاية الأسبوع الحالي، وسط توقعات بأن تشمل زيادة تركيز بعض الاستثمارات في أسهم قيادية ضمن قائمة الترقية، لتنهي الجلسة تعاملاتها أمس على ارتفاع جماعي لجميع مؤشراتها، وذلك مع محافظة اسعار النفط العالمية على مستوى فوق 80 دولارا.

وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.67 في المئة

وبـ 48.7 نقطة إلى 7292.4 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 62.1 نقطة إلى 7887.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة وبنحو 18.9 نقطة ليرتفع إلى 6164.05 نقطة، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.2 في المئة وبنحو 12.7 نقطة إلى 6333.84 نقطة.

وحققت القيمة السوقية مكاسب بقيمة 286 مليون دينار وبنحو 0.67 في المئة لترتفع من 42.507 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 42.793 مليار دينار، ويأتي ذلك مع تراجع السيولة في الجلسة بنسبة 10.7 في المئة لتبلغ 66.7 مليون دينار مقابل 74.7 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 493.5 مليون سهم لعدد 147 شركة عبر 15.4 ألف صفقة، لتنخفض بذلك أحجام التداول بنسبة 89 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18?98 نقطة ليبلغ مستوى 6146?05 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?31 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 392?6 مليون سهم تمت عبر 10884 صفقة نقدية بقيمة 30?6 مليون دينار (نحو 91?8 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 62?17 نقطة ليبلغ مستوى 7887?29 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?79 في المئة من خلال 100?8 مليون سهم تمت عبر 4554 صفقة بقيمة نقدية بلغت 36?04 مليون دينار (نحو 111?7 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 12?77 نقطة ليبلغ مستوى 6333?84 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?20 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 272?5 مليون سهم تمت عبر 5870 صفقة نقدية بقيمة 20?3 مليون دينار (نحو 62?9 مليون دولار) وسجلت مؤشرات 8 قطاعات ارتفاعاً امس بصدارة الطاقة بنمو نسبته 4.15%، فيما تراجع 3 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 0.12%، في حين استقر قطاعا التكنولوجيا والمنافع.

وجاء سهم «بيت الطاقة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بارتفاع كبير نسبته 30.19%، بينما تصدر سهم «أولى تكافل» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 10.19%.

وحقق سهم «بنك الخليج» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 5.20 ملايين دينار مُرتفعاً بنسبة 0.79%، في حين تصدر سهم «آن ديجيتال» نشاط الكميات بتداول 106.04 ملايين سهم مُستقراً عند سعر 19.6 فلساً.

