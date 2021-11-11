«زين» رفعت أرباحها الصافية %5 وحقَّقت 450 مليون دولار

مال وأعمال

حققت مجموعة زين نموا في أرباحها الصافية عن فترة الأشهر التسعة من السنة المالية الحالية، إذ ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 135 مليون دينار «450 مليون دولار»، بربحية بلغت 31 فلسا للسهم الواحد. وأعلنت زين عن نتائجها المالية المجمعة عن هذه الفترة، إذ بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات «EBITDA» عن فترة الأشهر التسعة 478 مليون دينار «1.6 مليار دولار»، مقارنة مع 502 مليون دينار «1.63 مليار دولار» عن نفس الفترة من العام الماضي، إذ حقق هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات تحسنا نسبيا، ليبلغ 42%. وعزت الشركة النمو في أرباحها الصافية بشكل أساس إلى قوة الأداء التشغيلي للعمليات «باستثناء عمليات العراق بسبب تأثير انخفاض قيمة العملة» الذي أثر على الإيرادات المجمعة، وعلى الرغم من انخفاض المكاسب من عمليات البيع وإعادة التأجير والمكاسب الناتجة عن تعديل المطلوبات المالية خلال العام 2020، إلا أن الزيادة في صافي الربح تعود إلى مبادرات تحسين الكلفة عبر المجموعة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القروض للعمليات الرئيسة والمجموعة، ما أدى إلى تحقيق وفورات كبيرة في كلفة التمويل. وكشفت زين الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الإيرادات المجمعة جاءت متأثرة بترجمة العملات التي حرمتها من الاستفادة من نمو قوي بنحو 12% عن فترة الأشهر التسعة، إذ بلغت 1.14 مليار دينار «3.8 مليارات دولار». وأوضحت المجموعة التي تتوسع في نطاق خدماتها إلى أبعد من خدمات الاتصالات التقليدية بتأسيس منصات للحلول الذكية، والخدمات السحابية، والأمن السيبراني، أن قاعدة عملائها شهدت استقرارا عند 48.4 مليون عميل، مقارنة مع نفس الفترة من العام الأخير.

نمو صحي

وجاءت النتائج المالية الفصلية لعمليات المجموعة بنمو صحي لعدد من مؤشراتها المالية الرئيسة، إذ سجلت الأرباح الصافية نموا بنسبة 5% لتصل إلى نحو 49 مليون دينار «165 مليون دولار» عن فترة الربع الثالث، بربحية 11 فلسا للسهم الواحد، التي جاءت مدفوعة بارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات «EBITDA» بنسبة 3% لتصل إلى 168 مليون دينار «557 مليون دولار»، وبلغت الإيرادات المجمعة الفصلية 385 مليون دينار «1.3 مليار دولار».

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة زين أحمد الطاحوس «في الوقت الذي تتجه فيه أسواق المنطقة إلى التعافي الاقتصادي بعد الفترة الصعبة الأخيرة، كانت زين حريصة على تقديم خدمات اتصالات شاملة مع ضمان جودة المنتجات، وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، إذ نجحت خلال هذه الفترة بالتوسع في فرص الأعمال المربحة وقطاعات النمو الجديدة، وتتطلع المجموعة إلى أن يساعدها هذا التوجه الاستراتيجي في أن تصبح كياناً رقميا مستداماً يخدم الكيانات الحكومية وقطاع المشاريع والأعمال».

أداء تشغيلي قوي

ومن ناحيته قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «تعكس نتائجنا المالية بجلاء قوة الأداء التشغيلي، والتوسع النشط في القطاع الرقمي الداعم القوي لنمو عملياتنا مستقبلا». وأوضح الخرافي قائلا «ركزنا خلال هذه الفترة على إنجاز أعمالنا بمستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، وشهدت عملياتنا تطورات إيجابية، إلا أن هذه النجاحات تأثرت بانخفاض أسعار صرف العملات «السودان والعراق على وجه الخصوص»، وهو عامل خارج عن إراداتنا، إذ كان التأثير كبيرا على مستوى الإيرادات المجمعة، التي كانت تتجه لتحقيق نسب نمو قوية تصل إلى نحو 12% عن فترة الأشهر التسعة». وتابع قائلا «لدينا ثقة من الازدهار المستقبلي لنمو خطط أعمالنا، ويتضح ذلك من خلال سياسة الحد الأدنى لتوزيع الأرباح التي وضعناها في العام 2019 لمدة ثلاث سنوات، والقرار الأخير بتوزيع أرباح نصف سنوية، وهو مؤشر واضح على قوة ملاءتنا المالية، وقدرتنا على تنفيذ المشاريع والخطط التوسعية». وأشار الخرافي إلى أن التحولات الأخيرة التي تشهدها مجالات الأعمال، جعلت من الأهمية بمكان أن نواصل المضي قدما نحو منح شركائنا الفرصة للوصول إلى مستويات جديدة من النمو من خلال حلولنا وقدراتنا الرقمية، إذ تشهد أسواق المنطقة تغيرات جذرية على صعيد تطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، خصوصا مع البدء في ظهور تشريعات وقوانين تواكب تطور ونمو الخدمات الرقمية».

أكبر شبكات الجيل الخامس

وأضاف الخرافي قائلا «لذا نتوقع المزيد في استخدامات خدمات النطاق العريض وتطبيقات الجيل الخامس، والتوسع في الخدمات الرقمية والاستضافات السحابية، وهو ما سيعزز من نمو أعمال المجموعة في هذه المجالات، حيث تمتلك زين واحدة من أكبر شبكات الجيل الخامس في أسواق الشرق الأوسط، والعديد من الكيانات الرقمية الإقليمية في مجالات التكنولوجيا المالية، الحوسبة السحابية، الخدمات المدارة، البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء». وعن النمو في قطاع البيانات والخدمات الرقمية قال الخرافي «حققت خدماتنا الرقمية نموا صحيا خلال هذه الفترة، فقد وصلت إيرادات خدمات البيانات إلى 1.58 مليار دولار «تمثل 42% من الإيرادات المجمعة»، حيث نجحت زين في تنويع محفظة خدماتها، وتقديم سلسلة من المنتجات والحلول الشاملة لقاعدة عملائها من الكيانات الحكومية وقطاع المشاريع والأعمال».

التوسع في الاستثمارات

وعلى صعيد النفقات الرأسمالية كشف الخرافي «واصلت مجموعة زين التوسع في استثماراتها، إذ أنهت هذه الفترة «الأشهر التسعة» بنفقات رأسمالية بلغت 665 مليون دولار، تم إنفاقها على طرح شبكات الجيل الخامس، إلى جانب توسيع شبكات ألياف الإنترنت المنزلي «FTTH» وشبكات الجيل الرابع، بالإضافة إلى سداد رسوم تراخيص الطيف الترددي في أسواق رئيسة «مثلت النفقات الرأسمالية 18% من إجمالي إيرادات المجموعة»، وتأتي غالبية النفقات الرأسمالية غير الملموسة من منح ترخيص الجيل الرابع في العراق، وتجديد تراخيص في الأردن. وعن آخر تطورات أعمال المجموعة في استكمال خططها الاستراتيجية بالاستفادة من الأصول الخاملة، والتركيز على الاستثمارات ذات العائد الأعلى لعملياتها، التي نفذتها في السوق الكويتية مؤخرا، أفاد الخرافي قائلا «تنظر المجموعة حاليا في تشارك البنية التحتية «أبراج الاتصالات» في عدد من أسواقها، إذ تؤمن بأن هذا النوع من الصفقات سيكون له قيمة متراكمة بالنسبة لأعمالها».

وذكر الخرافي أن مجموعة زين تتجه للتعاون مع شركة إقليمية تقدم نموذج أعمال يتقابل مع طموحات خطط نمو عملياتها في مجال تشارك البنية التحتية «أبراج الاتصالات»، ومن المتوقع أن يتم تعزيز هذا التعاون في الأردن، كما تبحث التعاون معها في أسواق أخرى، وعلى جانب آخر هناك صفقة بيع أبراج شركة زين السعودية التي تشهد تقدما في الآونة الأخيرة.

وفورات في النفقات الرأسمالية

ومضى في قوله «يقابل هذا التوجه الاستراتيجي لعملياتنا سعينا إلى تحقيق وفورات كبيرة في النفقات الرأسمالية الخاصة بشبكات الوصول الراديوي «RAN» على مدى السنوات الخمس المقبلة، لذا قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع كبريات شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل التعاون على صعيد شبكات الوصول الراديوي المفتوحة «RAN»». وعن الاهتمام المتنامي الذي تبديه مجموعة زين لقطاع التكنولوجيا المالية «فينتك»، أكد الخرافي أن مجموعة زين تعتمد في استراتيجية نمو أعمالها على قطاع التكنولوجيا المالية بشكل كبير، إذ توجه بوصلة أعمالها حاليا إلى فرص الأعمال المربحة، حيث تسعى للحصول على ترخيص أول بنك رقمي لقيادة قطاع الاتصالات في تأسيس «البنوك المنافسة» في المنطقة، حيث تتطلع إلى المساهمة بقوة في هذا القطاع الحيوي الذي ينتظر فرص نمو هائلة مستقبلا في أسواق الشرق الأوسط التي تفتقد هذه النوعية من الخدمات المتطورة».

وتابع قائلا «استكمالا لخطط التوسع في قطاع التكنولوجيا المالية نجحت محفظة «زين كاش» في الأردن مؤخرا في إبرام اتفاقية مع شركة «ويسترن يونيون» للتحويلات المالية الدولية، كما أنها تستعد لإطلاق بطاقاتها الائتمانية بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي الأردني كأول محفظة إلكترونية على الهاتف النقّال تُصدر البطاقات الائتمانية في المملكة، وتخطط شركة زين السودان لإطلاق خدمات في التكنولوجية المالية خلال هذا العام، كما تُجري الشركة مناقشات نشطة مع شركة VISA العالمية لتصبح جهة إصدار بطاقات مباشرة أو عن طريق بنك شريك مُرخَّص».

نمو في «تمام»

وكشف الخرافي أن شركة «تمام» - ذراع التمويل الاستهلاكي المصغر التابع لشركة زين السعودية - تحرز نموا قويا في حجم أعمالها، وهو الأمر الذي شهد نمو محفظة القروض خلال هذه الفترة، وأيضاً، مع إصدار ترخيص التحويلات المالية لشركة «تمام السعودية»، ومن المتوقع أن تستفيد محفظة أعمال الشركة من هذه التطورات الإيجابية في السوق السعودية، التي تنتظر نموا هائلا في خدمات التمويل الاستهلاكي المصغر».

وذكر أن أعمال شركة «تمام» آخذة في التوسع مستفيدة من الطلب الكبير على خدمات القروض الاستهلاكية المصغرة، خصوصا بعد أن وافق مصرف البحرين المركزي على طلب الحصول على ترخيص شركة تمويل لتقديم خدمات مماثلة في البحرين.

إطلاق «زين تك»

وأوضح الخرافي قائلا «في إطار توحيد جهود عملياتها في القطاع الرقمي، اتخذت زين خطوة هائلة بإطلاق كيانها التكنولوجي الإقليمي «زين تك» «Zain Tech»، إذ يعد واحدا من أكبر المتاجر الإقليمية الشاملة التي توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية للمؤسسات الحكومية والشركات المتعددة الجنسيات، حيث تستعد المجموعة من خلال هذا الكيان أن توفر الحلول الرقمية للشركات المتعددة الجنسيات عبر نقطة اتصال واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العملاء، بعد أن جمع أعمال شركة « NXN « ذراعها التشغيلي في مشاريع المدن الذكية، وأعمال شركتها «زين داتا بارك» «Zain Data Park» المركز الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني». وقال الخرافي «تدعم المجموعة الطلب المتزايد باستمرار على البيانات عالية الجودة في مجال قطاع المشاريع والأعمال، إذ تعد كفاءة الاتصال الدولي والسعة أمرا بالغ الأهمية في تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء، لذا، قامت الشركة بالتوسع في أعمال البيع بالجملة، بهدف أن تصبح الناقل المفضل في المنطقة لشركات الاتصالات وشركات النقل الأخرى، عبر الاستثمار في المنصات والكابلات الدولية ومراكز البيانات». وعلى صعيد استثمارات المجموعة في رأس المال المغامر والتكنولوجيات الناشئة قال الخرافي «علامتنا التجارية الجديدة «زين فينتشرز» مسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية لعملياتنا، إذ تمثل أحد محركات الدفع الرئيسة لاستراتيجية أعمالنا، فهي تقود زين إلى فتح المزيد من آفاق الفرص الاستثمارية في رأس المال المغامر، والتكنولوجيا المالية مع التركيز على الابتكارات الرقمية في منظومة بيئة الخدمات الإلكترونية، وريادة الأعمال التي تشهد نموا متسارعا، حيث نجحت مؤخرا في الاستثمار في عدد من الشركات الناشئة التي تنتظر نموا قويا لعملياتها مستقبلا مثل: PIPE وSWVL.

فرص النمو

وأشار الخرفي إلى أن أعمال المجموعة في دفع فرص النمو في مجالات الرياضات الإلكترونية في أسواق المنطقة شهدت تطورا نوعيا خلال الفترة الأخيرة، إذ أحدثت زخما هائلا في هذا المجال خلال الفترة القصيرة التي أعقبت تأسيسها، حيث تواصل علامة زين التجارية Zain esports مسار نموها في مجالات الألعاب الإلكترونية، ويتفاعل مع أحداثها الإقليمية الملايين من المشتركين على شبكات التواصل الاجتماعي، في المقابل تحرز زين نموا صحيا على مستوى أعمال منصة واجهة برمجة التطبيقات «API»، إذ قفزت الإيرادات المجمعة بنسبة 43%، مع نمو بنسبة 70% للمعاملات الشهرية. وأكد الخرافي أنه مع استمرار العالم في التعامل مع الجائحة والتعايش معها، فإن التكيف مع بيئة متغيرة يهيئنا جيدا للاستفادة من العديد من الفرص في قطاعات الأعمال الجديدة، فالاستثمارات التي قامتا بها زين بشكل استباقي في الساحة الرقمية في الآونة الأخيرة، سيضمن لها تحقيق تدفقات نقدية جيدة وعائدات مستدامة للمساهمين».

