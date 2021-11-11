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مال وأعمال

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6 ملايين دينار صافي أرباح «المشتركة»


كشفت البيانات المالية لشركة المجموعة المشتركة للمقاولات عن تحقيق صافي أرباح بلغ 6.048 ملايين دينار (20.10 مليون دولار) خلال 9 أشهر مقابل خسائر نفس الفترة من العام الماضي البالغة 6.879 ملايين دينار (22.86 مليون دولار) بنمو 188%. وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساس إلى تحسن وتيرة العمل عن الفترات السابقة التي عانت منها الشركة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد والناجمة عن جائحة كورونا، بالإضافة إلى بيع حق الانتفاع الكائن بمنطقة شرق الأحمدي ونتج عن عملية البيع ربح بمبلغ 3.6 ملايين دينار.


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