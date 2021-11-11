«المركز»: 13.79 مليون دينار صافي أرباح 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2021، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 25.20 مليون دينار، مقارنة بإجمالي بلغ 5.58 ملايين دينار عن نفس الفترة في عام 2020. وبلغ صافي الربح للمساهمين 13.79 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت 6.02 ملايين دينار في نفس الفترة في عام 2020. وبلغت ربحية السهم 29 فلساً للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021. وصرح ضرار الغانم، رئيس مجلس الإدارة: «يسعدني أن أعلن عن استمرار «المركز» في تحقيق النمو وتحسن الربحية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. وجاء الأداء مدعوماً بانتعاش الأسواق المحلية خاصة وأسواق الأسهم العالمية عامة، مع تراجع حالات «كوفيد-19» وارتفاع معدلات التطعيم حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، شهد القطاع العقاري في الأسواق الخليجية الرئيسية تعافياً وارتفعت معدلات الإشغال في عقارات «المركز» في السعودية والإمارات لتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة وتسجل نمواً ملحوظاً في صافي الدخل من عمليات التأجير خلال هذه الفترة».

كما أفاد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي: «سجل «المركز» في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 أداءً إيجابياً عبر أنشطته في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية. وبلغت أتعاب إدارة الأصول 6.45 ملايين دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021، بنمو نسبته 18% على أساسٍ سنوي مدعومة بالأداء الإيجابي للعقار العالمي. وارتفعت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 77% على أساسٍ سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع صافي الدخل من عمليات التأجير العقاري بنسبة 45% في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 ليبلغ 2.62 مليون دينار، مدعوماً بالتحسن المستمر في مستويات الإشغال ومعدلات التأجير والتحصيل عبر العقارات الرئيسة. وشمل إجمالي الإيرادات مكاسب من الاستثمارات بقيمة 14.37 مليون دينار بالمقارنة مع خسائر بقيمة 6.03 ملايين دينار في نفس الفترة من العام بسبب تأثير الجائحة. وتتمتع الميزانية العمومية «للمركز» بمستوى سيولة جيد، حيث ان نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تصل إلى 0.35 ضعف، مما يمكننا من اقتناص الفرص الناشئة المتميزة. وارتفع إجمالي الأصول المدارة للربع الرابع على التوالي إلى 1,053 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2021. وسيستمر «المركز» في تقديم حلول استثمارية مبتكرة تلائم التطورات في الأسواق لنحافظ على مكانتنا كشريك لتنمية الثروات».

