«اتحاد العقاريين»: ارتفاع النفط حافز جيد لطرح المشاريع التنموية الكبرى

مال وأعمال

أعرب اتحاد العقاريين عن أمله في أن تستغل الحكومة الكويتية الارتفاع الحالي في اسعار النفط للانفاق على المشاريع التنموية الكبرى واعادة توجيه الفوائض المالية الى قطاعات الاقتصاد الحقيقي والقطاع العقاري، وتأسيس مناخ اقتصادي مستدام، ما سيكون له انعكاس ايجابي ويعمل على خلق طلب حقيقي يساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توجيه الموارد المالية الى صلب القطاعات الحقيقية في الاقتصاد والتي ترتبط باعمار الأرض كالقطاع العقاري والصناعي والصحي والتعليمي.

وقال الاتحاد في بيان صحافي، إنه من المعروف أن المشروعات الحكومية الضخمة في الكويت هي التي تقود حركة الاقتصاد الكويتي بشكل عام، ذلك أن طرح المشاريع العملاقة سيعمل على تحقيق عدد من الاهداف المجتمعة من بينها الوفرة المالية للدولة، وخلق فرص أعمال جديدة للكويتيين وبيئة تنافسية صالحة والارتقاء بالأداء، ودعم الاقتصاد المحلي.

واضاف أن طرح هذه المشاريع سينعكس على شركات القطاع الخاص بشكل عام، والقطاع العقاري وقطاع المقاولات والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، وذلك من خلال الاستثمارات الضخمة التي تساهم في تطوير البنية التحتية للبلاد، داعياً الى استغلال الفرصة الحالية وتوجيهها التوجيه السليم، خاصة وأنها قد جاءت بعد فترة طويلة من تراجع أسعار النفط الذي يعتبر المورد الاساسي لمثل هذه المشاريع التنموية.

وأضاف أنه وبسبب ارتباط جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية ببعضها البعض، فان تحريك عجلة أي قطاع سيؤثر ايجاباً على القطاعات الأخرى، وكما هو معروف فان القطاع العقاري يعتبر القطاع الثاني بعد النفط في الاقتصاد المحلي، ويمكن النظر اليه باعتباره أحد أهم أدوات ومحفزات النمو في الاقتصاد المحلي، إذ إن القطاع العقاري من شأنه تنشيط جملة من القطاعات المرتبطة به، من أهمها قطاعات الانشاء وصناعات الاسمنت والحديد والطابوق ومقاولات البناء والتشييد والتنفيذ..وغيرها الكثير.

ومضى الاتحاد يقول إن القطاع العقاري أثبت مرة أخرى قوته وقدرته على الصمود في وجه الأزمات المختلفة، اذ وعلى الرغم من قساوة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الا أن القطاع العقاري الكويتي لم يتضرر كثيراً من هذه الازمة، خاصة على صعيد العقار الاستثماري والتجاري الذي نجح في التصدي لتبعات هذه الأزمة، لكن هذا القطاع لن يستطيع التطور أكثر ما لم يحظ بالانفاق الحكومي واصدار القوانين اللازمة والمتمثلة في اعادة طرح وتنفيذ المشاريع التنموية الضخمة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً ومباشراً بالقطاعات العقارية المختلفة.

وحول كيفية انعكاس المشاريع التنموية الضخمة على القطاعات العقارية المختلفة، بيّن الاتحاد أن طرح المشاريع التنموية الضخمة سيحتاج الى مدن اسكانية وعمالية ومواصلات ومراكز طبية وأسواق مركزية وغيره، ما يعني أن كل هذه القطاعات ستستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه المشاريع.

حلول عصرية مبتكرة

وعلى نفس المنوال، فان قطاع المقاولات بجميع شرائحه سيستفيد هو الآخر من طرح المشاريع الحكومية الضخمة، ذلك أن هذه المشاريع ستحتاج الى مكاتب واستشارات هندسية ومواد بناء وانشاءات..وغيرها، ما يعني انتعاشاً كبيراً لقطاعات أخرى عديدة ترتبط ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر بقطاع العقار والمقاولات، الامر الذي سيصب في نهاية الامر في صالح الاقتصاد الكويتي الذي يعمل فيما بينه كحلقة مترابطة ومتكاملة.

وفي ختام تصريحه شدد الاتحاد على ضرورة العمل والتركيز للبحث عن حلول عصرية مبتكرة وآليات فعالة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بالاضافة الى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

