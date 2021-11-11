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مال وأعمال

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«إنجازات» وقَّعت عقود بيع 11 دوراً بـ 3.9 ملايين دينار


أعلنت شركة إنجازات للتنمية العقارية عن توقيع عقود ابتدائية لبيع عدد (11) دوراً في مبنى تجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 3.904 ملايين دينار. وقالت «إنجازات» في بيان للبورصة إن المبنى التجاري كائن في مدينة الكويت، شرق قطعة (5).
وأوضحت الشركة أنه بعد قيام المشترين بتنفيذ الشروط الواردة في الاتفاقية ستقوم «إنجازات» بتسليم الأدوار لهم في الربع الرابع من عام 2021.
ونوهت الشركة بأن عملية البيع سينتج عنها ربح بقيمة تُقدر بحوالي 1.366 مليون دينار، والتي ستظهر في البيانات المالية للشركة كما في الربع الرابع من عام 2021.


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