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مال وأعمال

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3 ملايين دينار أرباح «السور»


أظهرت البيانات المالية لشركة السور لتسويق الوقود في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارباحاً حيث بلغت أرباح الفترة 3.102 ملايين دينار (10.31 ملايين دولار)، مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 1.713 مليون دينار (5.69 ملايين دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن ارتفاع الأرباح خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في الإيرادات التشغيلية وزيادة أرباح الشركة التابعة. وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 94.61 مليون دينار، بالمقارنة مع 72.41 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2020، بارتفاع نسبته 14.8%.


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