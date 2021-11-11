5.2 مليارات دولار عائدات قناة السويس في 2021

مال وأعمال

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع،أن الهيئة حققت عائدات بقيمة 5.2 مليارات دولار خلال العام الحالي، موضحاً أنه خلال الشهر المنصرم حققت القناة أعلى حمولة موجودة في تاريخها حيث وصلت إلى 112 مليون طن. وبخصوص مشاركة قناة السويس في «إكسبو 2020» دبي والاتفاقات التي تم توقيعها، قال ربيع: «هناك مجموعة كل شهر تسوق للقناة،وتحدثنا عن تسويق القناة والهيئة الاقتصادية والفرص والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين ووقعت الهيئة اتفاقيات كثيرة من المستثمرين»، منوهاً بأن الجناح المصري كان متميزاً. وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، انضمام الكراكة حسين طنطاوي أحدث وأكبر أسطول كراكات الهيئة للعمل بنطاق مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة، مضيفاً أن الكراكة في مهمة شرق بورسعيد وفي يناير ستكون مع كراكة حسين طنطاوي»، مبيناً أن عدد الكراكات الموجود الآن في جنوب القناة نحو 3 كراكات، وسيتم وصولها إلى 5 كراكات خلال شهر يناير المقبل. وأوضح،أن وصول الكراكة حسين طنطاوي لمياه القناة تمثل أهمية بالغة، حيث تحمل مميزات كثيرة أولها أنها تعمل في القاع الصخري والصلب،وهو ما يتميز به القطاع الجنوبي في قناة السويس، ولم يكن لدينا ما يعمل في هذا القطاع المتصف بأنه صخري وصلب في القطاع الجنوبي للقناة،ونعمل بقوة على ازدواج الممر الملاحي في منطقة البحيرات المرة. وأضاف ربيع، أن الكراكة الجديدة تعمل بقوة 3600 متر مكعب في الساعة بما يتجاوز شهرياً مليون متر مكعب تكريك، قائلاً: «تم تصميمها على أحدث الأنظمة الإلكترونية وتتمكن من التصوير تحت المياه بالأبعاد الثلاثية وتتيح للقيادة الاضطلاع على جميع التفاصيل، وهى من أكبر الكراكات الموجودة في الشرق الأوسط».

