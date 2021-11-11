%910 ارتفاعاً في أرباح «التجارية» بـ 16.4 مليون دينار

مال وأعمال

صرّح، رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح معرفي أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 16,432,130 دينار زيادة بلغت 910% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

حيث إن هذه النتائج انعكست إيجاباً على جميع المؤشرات المالية للشركة بشكل كبير كما يلي: العائد على حقوق المساهمين 5.60% في نهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 882% عن ذات الفترة من العام الماضي، كما ان العائد على اجمالي الأصول بلغ 3.24% بنمو 690% عن ذات الفترة من العام الماضي، اما العائد على رأس المال% فقد بلغ 8.90% مقابل 0.88% في سبتمبر 2020 بنسبة نمو 911% وحققت التجارية صافي الأرباح التشغيلية 27,825,583 دينار مقابل 9,120,847 دينار في سبتمبر 2020 بنسبة نمو 205%.

وتعقيباً على النتائج المالية منذ بداية العام 2021، قال معرفي أنه وبالرغم من استمرار أزمة كورونا إلا أن النمو كان في جميع المؤشرات المالية للشركة مما يبعث للاطمئنان ويؤكد على متانة المركز المالي للشركة وذلك بفضل ما ينتهجه مجلس الادارة من سياسات واستراتيجيات جعلت الشركة قادرة على الصمود والعبور بسلام من جميع الأزمات التي حدثت على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي. كما أكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها تعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.

واستمراراً لمنهجية الشركة واستراتيجيتها القائمة على أساس المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من حيث حجم وطبيعة الاستثمارات والتوزيع الجغرافي ضمن خطة عمل تهدف إلى الموازنة بين المخاطر والعوائد من خلال الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، حيث أعلن معرفي الدخول في استثمار جديد خلال الربع الثالث بقيمة 1.8 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية مع مجموعة من المستثمرين الاستراتيجيين وذلك عن طريق إحدى الشركات الإستثمارية الخليجية. وأفاد معرفي بأن الإستثمار عبارة عن استحواذ على مبنى إداري بتصنيف الفئة الممتازة (A) مؤجر بالكامل لشركة Centene ويقع المبنى في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.

ومن منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية وتحت شعار «نحن نهتم»، وبعد النجاح الكبير التي حققته الفعالية في حملتها السابقة أطلقت الشركة التجارية حملتها الثانية «تبرع بلعبة.... انشر الفرح» حيث بدأت الحملة في شهر يوليو 2021 بالتعاون مع مجمع بوليفارد ومجمع سيمفوني ستايل وتم وضع صناديق داخل هذه المجمعات لجمع التبرعات، وتشمل الألعاب المستعملة والجديدة بالإضافة إلى الكتب والحقائب والقرطاسية داخل دولة الكويت تزامناً مع فترة العودة إلى المدارس. وتم توزيع التبرعات على الأطفال داخل إحدى وحدات مشروع اللوبي في مجمع سيمفوني ستايل بالتعاون مع فريق العمل التطوعي «لقائد الإنسانية» الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وفي الختام توجّه معرفي بالشكر والتقدير لجميع المساهمين والأخوة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم والعمل الدؤوب وتفانيهم لاستمرار الأعمال خلال هذه الفترة في ظل إجراءات غير مسبوقة التزاماً بالقرارات والتعليمات ومراحل خطة العودة التدريجية الصادرة بهذا الشأن لتحقيق أقصى درجات الوقاية.

