5.8 ملايين دينار أرباح «الصالحية العقارية» بنهاية الربع الثالث

مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي ربح بمبلغ 5.8 ملايين دينار وربحية سهم 11.8 فلسا عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بالمقارنة مع أرباح بلغت 21.2 مليون دينار وربحية سهم 42.9 فلسا عن الفترة المقارنة من 2020، وبينت الشركة أن انخفاض الربح للفترة الحالية عن الفترة المقارنة يأتي بعد إتمام صفقة بيع 90% من شركة هدية القابضة في جمهورية ألمانيا الاتحادية في 2020 وتحقيق أرباح بمبلغ 21.8 مليون دينار من الصفقة، وفي المقابل فإن صافي الربح التشغيلي للشركة قد ارتفع إلى 10.34 ملايين دينار وبنسبة نمو بلغت 25% عن الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما كشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية عن ارتفاع في إجمالي موجودات الشركة إلى مبلغ 385 مليون دينار بالمقارنة مع 357 مليون دينار، في حين بلغت حقوق الملكية 158 مليون دينار بالمقارنة مع 169 مليون دينار كويتي عن الفترة المقارنة.

من جانبه قال غازي النفيسي - رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، أن الشركة مستمرة في تحقيق النتائج الجيدة مدعومة بالاستقرار في كل أنشطتها التشغيلية في الداخل والخارج، إضافة إلى بداية التعافي من تأثيرات أزمة كورونا على مستويات الدخل، لافتاً أيضا إلى أن شركة الصالحية العقارية تتطلع إلى زيادة حجم إيراداتها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد قرار الحكومة بالدخول في المرحلة الخامسة من العودة للحياة الطبيعية وفتح جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، كذلك فإن الشركة تنظر إلى الافتتاح الجزئي لمشروع العاصمة المملوك للشركة في منطقة الشرق بأنه سيدعم وبشكل مؤثر في إجمالي إيرادات الشركة ويعظم من حقوق المساهمين، كما سينعكس على النتائج المالية للشركة بشكل مجمل خلال العام المقبل.

