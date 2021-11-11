«أسواق المال» وافقت على خفض رأسمال «تعليمية»

مال وأعمال

أعلنت شركة المجموعة التعليمية القابضة عن حصول الشركة على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تخفيض رأس المال المُصدر والمدفوع بسبب زيادته عن حاجة الشركة.

وقالت «تعليمية» في بيان للبورصة، إن رأس المال سيتم تخفيضه من 15 مليون دينار إلى 2.1 مليون دينار، بخفض قدره 12.9 مليون دينار.

وأوضحت الشركة أن عملية تخفيض رأس المال ستتم عن طريق إلغاء 129 مليون سهم من أسهم الشركة بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد؛ مع سداد القيمة الاسمية للسهم نقداً.

وسيقوم مجلس إدارة «تعليمية» باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع توصية للجمعية العمومية غير العادية لإتمام عملية التخفيض.

