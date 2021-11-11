«بيت الطاقة»: 2.6 مليون دينار صافي الأرباح

مال وأعمال

حققت شركة بيت الطاقة القابضة 2.636 مليون دينار (8.76 ملايين دولار)، صافي أرباح في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل خسائر نفس الفترة من العام الماضي البالغة 1.262 مليون دينار (4.19 ملايين دولار). وقالت الشركة في بيان للبورصة إن التحول الإيجابي في النتائج خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى الاعتراف بأرباح غير مُحققة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بمبلغ 294.98 ألف دينار، والارتفاع في ربح العمليات غير المستمرة البالغ 4.20 ملايين دينار، بالإضافة إلى الارتفاع في مجمل الربح بمبلغ 155.52 ألف دينار.