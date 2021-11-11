«إن سي إم للاستثمار»: تزايد النصب في التداولات الإلكترونية

مال وأعمال

مع نمو تكنولوجيا التداول الإلكتروني في البورصات المالية العالمية أصبحت عمليات النصب والاحتيال على المتداولين سهلة للإيقاع بالضحية تحت شعار الأرباح السريعة، وذلك على الرغم من حملات التوعية للتحذير من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي تسوق للاستثمار بدون الحصول على التراخيص من الجهات الرقابية في الكويت. وفي هذا السياق قال المستشار القانوني لشركة إن سي إم للاستثمار عضو مكتب جبلة للمحاماة المحامي/ أحمد عبدالله المطوع بأن قانون الجزاء الكويتي أوضح طرائق قِددا للنصب المستخدمة من المحتالين على أنها نصباً وتدليساً يقصد بها الجاني إيقاع الأفراد والمتداولين في الغلط لحملهم على تسليم أموالهم وتحويلها إلى حسابات بنكية شخصية أو حسابات بنكية لمؤسسات وهمية عادة يكون مقرها خارج الكويت، من شأن تلك الأفعال يقوم الموظف بالشركة الوهمية بالتدليس وإيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي وهي الأفعال المؤثمة بالمادة 233 من قانون الجزاء، من خلال انتحال اسم غير حقيقي غير موجود أو انتحال صفة على خلاف الحقيقة. وأوضح المطوع أن من بعض الوسائل الحديثة المستخدمة في عمليات النصب هي قيام المُحتالين بإنشاء صفحة إلكترونية في الشبكة المعلوماتية «الإنترنت» واستخدام اسم شركة وعلامتها التجارية المرخصة قانونياً من الجهات الرقابية مع اجراء تعديلات طفيفة على الاسم التجاري لأي شركة سواء باللغة العربية أو اللغة الانكليزية على الصفحة الإلكترونية، إضافة إلى إجراء تغيير بسيط على شكل العلامة التجارية للشركات المرخص لها من الجهات الرقابية بمزاولة ذلك النشاط.

لذلك على جمهور المتعاملين أن تتحقق من اسم الشركات التي ستتعاقد معها إن كان مرخصا لها للقيام بمثل تلك العمليات من عدمه أو بالتوجه إلى هيئة أسواق المال والاستعلام عن مدى التزام الشركة المرخص لها بأحكام القانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبذل المزيد من العناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري سواء كان في الأوراق المالية أو غيرها. من جانبه قال مدير الإدارة القانونية في شركة إن سي إم للاستثمار فراس الكردي بان الشركة حريصة للغاية على نشر التوعية القانونية لكل العملاء وذلك للحفاظ على أموالهم واستثماراتهم من الوقوع ضحية النصب والاحتيال، وفي ذلك دأبت الشركة على عقد العديد من الندوات والمحاضرات التعريفية والتوعوية لتقديم النصح والإرشاد للمتداولين.

وقدم الكردي النصيحة للمتداولين بعدم الانجراف والانخداع وراء حملات الكسب السريع من التداول الإلكتروني وعدم التعامل مع المواقع غير المرخصة والمواقع المشبوهة التي تروج للاستثمار المالي أو الاستثمار في الأوراق المالية.

